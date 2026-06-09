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Doktor Salvador Plasensija, jedan od lekara osuđenih u slučaju vezanom za smrt glumca Metjua Perija, podneo je žalbu na presudu od 30 meseci zatvora, tvrdeći pred apelacionim sudom da je u tom slučaju delovao više kao diler droge nego kao lekar.

Glumac Metju Peri umro je 28. oktobra 2023. godine. Sve vreme traju suđenja povodom njegove kontrovezne smrti. Doktor Salvador Plasensija, koji je priznao krivicu za nelegalno snabdevanje ketaminom glumca u nedeljama pre njegove smrti.

Plasensija je upravljao hitnom medicinskom klinikom u okolini Los Anđelesa i prvi je od petoro ljudi koji će biti kažnjeni u vezi sa smrću zvezde serije "Prijatelji".

Foto: www.alamy.com

U sudskim dokumentima, u koje su američki mediji imali uvid, Plasensija navodi da je njegova uloga pogrešno pravno kvalifikovana, jer, kako tvrdi, Peri nije tražio medicinski tretman, već izvor ketamina.

“Ne osporavam da sam učestvovao u delu, ali tvrdim da ne treba da budem tretiran kao lekar koji je zloupotrebio poverenje pacijenta, već kao osoba koja je funkcionisala u lancu distribucije droge”, navodi se u žalbi.

Takođe se navodi da je Plasensija u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge optužene u istom slučaju, među kojima su Mark Čavez i Erik Fleming, za koje se tvrdi da su dobili blaže kazne uprkos sličnim navodima o distribuciji ketamina.

Plasensija je ranije priznao krivicu po četiri tačke optužnice za distribuciju ketamina i već je osuđen na 30 meseci zatvora. Tužilaštvo ga tereti da je glumcu Metjuu Periju obezbeđivao ketamin u sedmicama koje su prethodile njegovoj smrti.

1/6 Vidi galeriju Kuća Metjua Perija u kojoj je pronađen mrtav nakon predoziranja ketaminom Foto: Printscreen YouTube, Michael McNamara/ZenHouse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, nobyline@backgrid / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Michael McNamara/ZenHouse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nakon što mu je pacijent rekao da poznaje poznatu osobu spremnu da plati mnogo za ketamin, dr Salvador Plasensija se sastaje sa Perijem i i njegovim asistentom Ivamasom u njihovoj kući u Pacific Palisades, Los Anđeles. Plasensija šalje poruku prijatelju lekaru, Marku Čavezu, koji pristaje da mu nabavi ketamin. „Pitam se koliko će ovaj moron platiti“, piše Plasensija Čavezu. Kasnije tog dana, Plasensija se vraća u Perijevu, gde mu Ivamasa plaća 4.500 dolara u gotovini za četiri bočice. Plasencija daje Periju dve injekcije i uči Ivamasu kako da ih daje.

Plasensija nije optužen da je prodao dozu koja je direktno izazvala Perijevu smrt, već da mu je snabdevao lek u prethodnom periodu. Sudski dokumenti pokazuju da je 44-godišnji doktor slao poruke drugom lekaru, koji takođe treba da bude kažnjen, u kojima piše: "Pitam se koliko će ovaj moron da plati."

(Kurir.rs/Blic)