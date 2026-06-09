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Javnost već danima ne prestaje da bruji o navodnom razvodu glumice Jelisavete Orašanin i sportskog direktorka KK Crvena zvezda Miloša Teodosića. Poznato je da je par i pre dve godine imao bračnu krizu, a tadašnje objave glumice na društvenim mrežama mnogo su uzburkale javnost te se i sada iznova komentarišu.

1/13 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Jelisaveta je često objavljivala zagonetne poruke na društvenim mrežama, a koje su mnogi povezivali sa onim što joj se zapravo dešava u privatnom životu. Jedna od njih je objavljena baš u periodu kada se govorilo o tome da se supružnici razvode i da im je brak u krizi:

Jelisaveta Orašanin Foto: Instagram/jagodenamagli

"Odlučio je da me ostavi zbog neke manastirske verzije mene.." - pisalo je u opisu glumičine fotografije, a što se očigledno odnosi na repliku njene junakinje iz predsave "Privatna proslava"

Takođe, bilo je još misterioznih poruka, a jedna je podigla baš veliku prašinu u javnosti. Posebno je zanimljiv natpis koji je Jelisaveta uslikala. Naime, neonska reklama koja joj je privukla pažnju bila je na engleskom jeziku:

- Ne zaboravi da se vratiš kući - glasila je poruka koju je Jelisaveta uslikala.

Foto: Printscreen/Instagram

Dan Zaljubljenih bez Miloša još jedan je pokazatelj da im u ljubavi nisu cvetale ruže. Naime prošle godine, glumica je na popularni praznik ljubavi objavila fotografiju iz teretane. Mnoge je šokiralo kada je prošle godine za najromantičniji dan u godini ona umesto sa voljenom osobom, dan provela na sasvim drugom mestu.

Iz teretane je podelila fotografiju sa svojom fitnes instruktorkom, uz šaljiv opis: "Moj partner za Valentinovo". Ove godine Miloša ponovo nije bilo nigde u planovima, makar ne na društvenim mrežama.

Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Inače, Jelisaveta retko deli zajedničke fotografije sa mužem na društvenim mrežama. Iako su se ona i Miloš venčali 2017. godine i imaju dvoje dece, Petru i Bogdana, lepa glumica je otkrila da su se pre braka kratko zabavljali.

Zbog čega je Teodosićima brak bio u krizi

Još tokom 2024. godine Kurir je pisao kako je došlo do kraja ljubavi između Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića, međutim, nekako su u uspeli da reše sve bračne dileme. Sada je izgleda par doneo i konačnu odluku o razvodu.

Kako je tada navodio izvor Kurira blizak porodici, Teodosić više nije mogao da toleriše stil života svoje supruge i nekontrolisano trošenje novca, te je rešio da stavi tačku na brak.

Međutim, supružnici ove navode nisu komentarisali, ali bilo je jasno da je došlo do zahlađenja u odnosima te sa su sve češće bivali na različitim adresama. Jelisaveta je stalno putovala, a Miloš je tada zbog karijere bio stacioniran u Beogradu gde je igrao za "Crvenu zvezdu".

Par već duže vreme nije viđen zajedno u javnosti, a Jelisaveta se nije javno oglašavala na društvenim mrežama ni kada je Miloš stupio u novu ulogu u karijeri i postao sportski direktor Crvene zvezde.

1/4 Vidi galeriju Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Jelisaveta u vezi sa Pavlom Mensurom

O odnosu Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura poslednjih nedelja ne prestaje da se govori. Nakon razvoda glumice od bivšeg košarkaša Miloša Teodosića, svaki njen izlazak i pojavljivanje u javnosti prati se s posebnom pažnjom.

Jelisaveta i Pavle nedavno su, kako se pisalo, viđeni na rejvu gde su se opušteno provodili. Prema navodima medija, igrali su prisno, u nekoliko navrata bili zagrljeni, a u jednom trenutku su se navodno i poljubili pred prisutnima u klubu.

O navodnoj vezi glumice i njenog mlađeg kolege govorio je i izvor za Kurir, koji je tvrdio da Jelisaveta ne krije koliko joj prija nova životna faza.

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Jelisavetaje načisto odlepila za Pavlom. Priča prijateljicama da joj je on dao novu energiju i da uživa u životu. Odgovara joj u svemu i hvali se da je u krevetu neverovatan. U početku su se krili od svih, ali se onda ona pohvalila najbližima. Sad se više i ne kriju, ali u javnosti ne žele da pričaju o svojoj vezi - rekao je izvor za Kurir.