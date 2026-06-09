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Paf Dedi je optužen za seksualno zlostavljanje dečaka glumca tokom razgovora o poslovnim prilikama. Reper Šon „Diddi“ Kombs navodno je odveo muškarca, koji je u to vreme bio dete, na žurku za umrežavanje na Holivud Hilsima 2007. godine.

Tužilac je naveo da je Didi zatražio privatan razgovor o poslovnim prilikama pre nego što ga je seksualno zlostavljao, sudeći prema sudskim dokumentima u koje je Dejli Mejl imao uvid.

Muškarac, koji je bio dete u vreme navodnog napada, tvrdio je da je Didi nad njim izvršio seksualni čin.

Rekao je da mu je bilo neprijatno pre navodnog napada, kao i da mu je reper nakon toga rekao da će ga „imati na umu za potencijalne prilike“.

Kadrovi iz dokumentarca o Pafu Dediju Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

On je rekao da je Didi potom napustio prostoriju, a da je dečak glumac ubrzo nakon toga otišao sa žurke, šokiran onim što se dogodilo. On tuži Diddija i pojedine agente, za koje tvrdi da su imali dužnost da ga zaštite, tražeći odštetu.

Reperov predstavnik Džuda Engelmajer rekao je za Dejli Mejl: „Optužbe ovog takozvanog neimenovanog dečaka glumca su lažne i smešne. On je samo još jedan mrzitelj u dugom nizu ljudi koji pokušavaju da uskoče u voz za laku zaradu, podstaknuti advokatima za lične povrede. Gospodin Kombs nikada nikoga nije seksualno zlostavljao, a to uključuje i bilo koje dete! Ove optužbe će biti opovrgnute kao i sve ostale.“

Ovo dolazi nakon vesti da će reper izaći iz zatvora ranije nego što se očekivalo, usred njegove borbe da uloži žalbu na svoju četvorogodišnju kaznu.

Hip-hop mogul, osuđen po dve tačke optužnice za prevoz radi prostitucije, sada će izaći na slobodu mesec i po dana ranije u odnosu na prethodni datum puštanja, koji je bio 4. jun 2028. godine.

1/5 Vidi galeriju Počelo suđenje Paf Dediju Foto: Kena Betancur / AFP / Profimedia, Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia

On će sada biti pušten 25. aprila 2028. godine, prema podacima Federalnog biroa za zatvore do kojih je došao Pejdž Siks.

Ovaj 56-godišnji muzička legenda trenutno služi kaznu od 50 meseci u saveznoj popravnoj ustanovi Fort Diks u Nju Džerziju.

Zaslužio je prevremeno puštanje nakon što je u novembru primljen u program rehabilitacije od zloupotrebe droga.

Paf Dedijevo puštanje prvobitno je bilo zakazano za 8. maj 2028. godine, ali je pomereno prošlog novembra nakon što je navodno prekršio zatvorska pravila – kako se izveštava, pijuckajući domaći alkohol i učestvujući u zabranjenom trojnom telefonskom pozivu.

Paf Dedi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia



Diddi je osuđen po Manovom zakonu (Mann Act), koji zabranjuje prevoz ljudi preko saveznih državnih granica radi učešća u seksualnim činovima.

Njegovi advokati su tvrdili da se zakon ne odnosi na njegove hotelske noći i „frik-of“ žurke, jer su to bili „visoko koreografisani seksualni nastupi koji su uključivali upotrebu kostima, igranje uloga i scensko osvetljenje, a koji su snimani kako bi Kombs i njegove devojke mogli kasnije da gledaju tu amatersku pornografiju“. Žalba repera saslušana je u aprilu, ali odluka još uvek nije doneta.

Paf Dedi je prethodno negirao sve optužbe iznete protiv njega.