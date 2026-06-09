Glumac optužio Paf Dedija za zlostavljanje: Izneo sve detalje
Paf Dedi je optužen za seksualno zlostavljanje dečaka glumca tokom razgovora o poslovnim prilikama. Reper Šon „Diddi“ Kombs navodno je odveo muškarca, koji je u to vreme bio dete, na žurku za umrežavanje na Holivud Hilsima 2007. godine.
Tužilac je naveo da je Didi zatražio privatan razgovor o poslovnim prilikama pre nego što ga je seksualno zlostavljao, sudeći prema sudskim dokumentima u koje je Dejli Mejl imao uvid.
Muškarac, koji je bio dete u vreme navodnog napada, tvrdio je da je Didi nad njim izvršio seksualni čin.
Rekao je da mu je bilo neprijatno pre navodnog napada, kao i da mu je reper nakon toga rekao da će ga „imati na umu za potencijalne prilike“.
On je rekao da je Didi potom napustio prostoriju, a da je dečak glumac ubrzo nakon toga otišao sa žurke, šokiran onim što se dogodilo. On tuži Diddija i pojedine agente, za koje tvrdi da su imali dužnost da ga zaštite, tražeći odštetu.
Reperov predstavnik Džuda Engelmajer rekao je za Dejli Mejl: „Optužbe ovog takozvanog neimenovanog dečaka glumca su lažne i smešne. On je samo još jedan mrzitelj u dugom nizu ljudi koji pokušavaju da uskoče u voz za laku zaradu, podstaknuti advokatima za lične povrede. Gospodin Kombs nikada nikoga nije seksualno zlostavljao, a to uključuje i bilo koje dete! Ove optužbe će biti opovrgnute kao i sve ostale.“
Ovo dolazi nakon vesti da će reper izaći iz zatvora ranije nego što se očekivalo, usred njegove borbe da uloži žalbu na svoju četvorogodišnju kaznu.
Hip-hop mogul, osuđen po dve tačke optužnice za prevoz radi prostitucije, sada će izaći na slobodu mesec i po dana ranije u odnosu na prethodni datum puštanja, koji je bio 4. jun 2028. godine.
On će sada biti pušten 25. aprila 2028. godine, prema podacima Federalnog biroa za zatvore do kojih je došao Pejdž Siks.
Ovaj 56-godišnji muzička legenda trenutno služi kaznu od 50 meseci u saveznoj popravnoj ustanovi Fort Diks u Nju Džerziju.
Zaslužio je prevremeno puštanje nakon što je u novembru primljen u program rehabilitacije od zloupotrebe droga.
Paf Dedijevo puštanje prvobitno je bilo zakazano za 8. maj 2028. godine, ali je pomereno prošlog novembra nakon što je navodno prekršio zatvorska pravila – kako se izveštava, pijuckajući domaći alkohol i učestvujući u zabranjenom trojnom telefonskom pozivu.
Diddi je osuđen po Manovom zakonu (Mann Act), koji zabranjuje prevoz ljudi preko saveznih državnih granica radi učešća u seksualnim činovima.
Njegovi advokati su tvrdili da se zakon ne odnosi na njegove hotelske noći i „frik-of“ žurke, jer su to bili „visoko koreografisani seksualni nastupi koji su uključivali upotrebu kostima, igranje uloga i scensko osvetljenje, a koji su snimani kako bi Kombs i njegove devojke mogli kasnije da gledaju tu amatersku pornografiju“. Žalba repera saslušana je u aprilu, ali odluka još uvek nije doneta.
Paf Dedi je prethodno negirao sve optužbe iznete protiv njega.