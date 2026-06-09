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Glumica Sijena Miler koja ima 44 godine, verila se sa glumcem i modelom Olijem Grinom, koji ima 29 godina. Ova vest stiže samo nekoliko nedelja nakon što je Milerova otkrila da je par dobio svoje drugo zajedničko dete.

U petak, 5. juna, Milerova je fotografisana u Barseloni, u Španiji, noseći na domalom prstu ono što je izgledalo kao verenički prsten. Obučena ležerno u plavi džins i belu majicu na bretele, ova majka troje dece nosila je svoju novorođenu bebu na grudima dok je držala ruku na svom mališanu, pokazujući prsten. Milerova, koja je takođe majka trinaestogodišnje ćerke Marlou, koju ima sa bivšim partnerom Tomom Staridžom, dočekala je svoje prvo dete sa Grinom krajem 2023. godine.

Foto: MJ Pictures / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Milerova je objavila da je dobila svoje treće dete

„Desilo se. Imam sićušnu bebu u susednoj sobi“, rekla je ona za ovaj Njuz.

„Čini mi se da je sastavljanje rečenica malo izazovno.“ dodala je: „Veoma malo spavam, ali sam ludo zaljubljena u svoju bebu.“ Milerova i Grin su u vezi od početka 2022. godine i fotografisani su tokom raznih večernjih izlazaka u gradu, uključujući košarkaške utakmice i večere u restoranu Le Bilboke (Le Bilboquet). Kasnije su zajedno prisustvovali Veniti Fer (Vanity Fair) žurki povodom Oskara 2022. godine, šetajući crvenim tepihom ruku pod ruku. Tog novembra, Milerova se otvorila za britanski Vog o svojoj vezi sa Grinom, uključujući i njihovu razliku u godinama od 15 godina.

Sijena Miler na dodeli Britanskih modnih nagrada u Londonu Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Postoji misoginija koja je ukorenjena kod muškaraca mojih godina i starijih, a koju ne vidim kod mlađe generacije“, rekla je glumica.

Milerova je takođe govorila o snalaženju u vezama tokom svojih tridesetih i o tome kako je zamišljala da će biti udata do trenutka kada napuni 40 godina.

„Gubila sam vreme. A osećala sam da je vreme zaista moja valuta.“ U intervjuu za Harpers Bazar iz 2024. godine, Milerova je podelila da je upoznala Grina na žurki povodom Noći veštica i da je romansa brzo procvetala iako je rekla da je to bilo nešto što „nije očekivala“ da će shvatiti „ozbiljno“.



„A onda sam se prilično brzo zaljubila“, rekla je za časopis. „Nisam bila u fazonu: 'Naći ću mlađeg dečka.' Bilo je više: 'Uf! Zašto si mlad? To je tako iritantno.'“