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Glumica Jelisaveta Orašanin već godinama je nerazdvojna sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, međutim, do navoda o njihovoj vezi na to niko nije obraćao pažnju.

Njih dvoje su često fotografisani zajedno na žurkama i festivalima, te je očigledno da njihov odnos datira godinama unazad. Nakon spekulacija o tome da su uplovili u vezu kada se Jelisaveta navodno razvela od trofejnog sportiste Miloša Teodosića, svi komentarišu njihove brojne zajedničke trenutke.

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur Foto: Damir Dervišagić

Međutim, čak i kod Miloša postoje promene koje mnogi nisu primetili, posebno jer se ne pojavljuje toliko često u medijima, a o društvenim mrežama da ne govorimo. Pre samo nekoliko dana trofejni sportista promovisan je kao sportski direktor KK Crvena zvezda i za ovu priliku urađen je set fotografija. Dok su navijači bili u euforiji, niko nije primetio jedan detalj.

Miloš Teodosić sa burmom na ruci Foto: X&Ochat/youtube

Teodosić na ovim fotografijama ne nosi burmu, koja je prethodno uvek bila na njegovoj ruci. Burma se na Miloševoj ruci vidi i kada je gostovao u potkastu kod, nedavno nažalost preminulog komentatora, Edina Avdića a koja je emitovana krajem 2024. godine.

Miloš Teodosić na promociji u Zvezdi bez burme Foto: KK Crvena Zvezda

Međutim, sada je više nema. Izgleda da je tačno da su poznati supružnici stavili i zvanično tačku na svoj 9 godina dug brak i to u tišini bez ikakve pompe.

Zbog čega je Teodosićima brak bio u krizi

Još tokom 2024. godine Kurir je pisao kako je došlo do kraja ljubavi između Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića, međutim, nekako su u uspeli da reše sve bračne dileme. Sada je izgleda par doneo i konačnu odluku o razvodu.

Kako je tada navodio izvor Kurira blizak porodici, Teodosić više nije mogao da toleriše stil života svoje supruge i nekontrolisano trošenje novca, te je rešio da stavi tačku na brak.

1/13 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Međutim, supružnici ove navode nisu komentarisali, ali bilo je jasno da je došlo do zahlađenja u odnosima te sa su sve češće bivali na različitim adresama. Jelisaveta je stalno putovala, a Miloš je tada zbog karijere bio stacioniran u Beogradu gde je igrao za "Crvenu zvezdu".

Par već duže vreme nije viđen zajedno u javnosti, a Jelisaveta se nije javno oglašavala na društvenim mrežama ni kada je Miloš stupio u novu ulogu u karijeri i postao sportski direktor Crvene zvezde.

Poslednja objava

Foto: Instagram/jagodenamagli



Miloš Teodosić je prošle godine u junu završio profesionalnu košarkašku karijeru, a tim povodom oglasila se i Jelisaveta. Upravo ta objava smatra se poslednjom koju je glumica podelila sa njim na Instagramu.

Ona je tada napravila emotivnu retrospektivu njegove karijere kroz porodične trenutke i utakmice na kojima je Teodosić imao najvažniju podršku – sina Bogdana i ćerku Petru.