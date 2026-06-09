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Emotivna Trejsi Šo priznala je da više „nema snage“ nakon što je hitno prebačena u bolnicu zbog teških nuspojava hemoterapije.

Glumica, najpoznatija po ulozi u seriji Koronejšn strit (Coronation Street), kojoj je u aprilu dijagnostikovan rak dojke, otkrila je da je u trenutku krize bila sama kod kuće te je bila prinuđena da potraži pomoć komšija.

Glumica Trejsi Šo boluje od raka dojke Foto: Printscreen/Instagram/tracy.k.shaw

Trejsi se oglasila na Instagramu u nedelju, deset dana nakon završetka ciklusa hemoterapije. Iako su je lekari uverili da je njeno stanje stabilno te joj propisali dodatnu terapiju, 52-godišnja glumica jedva je susretala suze govoreći kako se „oseća ranjivo poput deteta“. Otkrila je i neprijatne detalje borbe s bolešću, navodeći da pati od gljivičnih infekcija i teških probavnih smetnji.

„Deseti je dan, sin mi je morao ići na venčanje. Mislila sam da ću moći sama, ali završila sam na hitnoj. Snage više nema. U glavi sam zamišljala da ću imati barem nedelju dana predaha nakon hemoterapije“, izjavila je shrvana glumica.

Trejsi je dodala kako jedva išta jede, a ishrana joj se svela na jaja, običan čips i hleb. Govoreći o posledicama lečenja, istakla je: „Ovo su efekti koje hemoterapija ostavlja na telu. Ona ubija sve, pa i sluzokožu mog želuca. Osećam se krhko, smetaju mi ljudi i buka. Uši su mi postale neverovatno osetljive.“

Obožavaoci su odmah preplavili njenu objavu porukama podrške: "Trejsi, neverovatna si, šaljemo ti svu ljubav i snagu. Jaka si i kad se tako ne osećaš! Hvala ti što deliš svoju priču.", drugi su dodali: "Tvoje su objave teške za gledanje, ali su tako iskrene i hrabre. Šaljemo ti pozitivne vibracije.' Trejsi Šo otelotvorila je lik Maksin Pikok u kultnoj seriji od 1995. do 2003. godine.

Ranije je podelila sa javnošću da su testovi pokazali prisustvo HER2 proteina, što zahteva agresivniji pristup lečenju. Nakon hemoterapije, glumicu očekuju operativni zahvati uklanjanja kvržica i limfnih čvorova, a potom i radioterapija.