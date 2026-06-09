Brutalno ubio roditelje pa sad traži milione iz njihove fondacije: "Nik ih je voleo, to što se desilo nije bitno..."
Nik Rajner, koji je optužen za ubistvo svojih roditelja, slavnog reditelja Roba Rajnera i majke Mišel Singer Rajner, podneo je zahtev kalifornijskom sudu u kojem traži novac iz fondacije koja je osnovana na njegovo ime.
Reč je o svoti od 1,5 miliona dolara (1,29 miliona evra) za koje optuženi Rajner tvrdi da mu trebaju kako bi angažovao vrhunskog advokata i pokrio troškove osnovnih potrepština u zatvoru, piše People.
Ovo su poslednje fotografije Roba i Mišel Rajner:
"Nik je voleo svoje roditelje i skrhan je njihovom smrću. Ali činjenice o tome šta im se dogodilo, a šta nije, nisu predmet ovog spora oko njegovog fonda", stoji u zahtevu koji je People dobio na uvid.
U ostavinskoj peticiji podnesenoj u ponedeljak, 8. juna, piše kako su njegovi roditelji prethodno osnovali "manji, zasebni fond za njegovu ličnu korist", kao što su to učinili i za svoje dvoje druge dece, Džejka i Romi. U zahtevu se tvrdi da je polovina novca iz zaklade trebala biti isplaćena Niku "direktno kada napuni 30 godina", a ostatak bi mu bio dodeljen kada napuni 35 godina. U peticiji se tvrdi da Nik, koji ima 32 godine, još nije primio obaveznu isplatu koju je trebao primiti sa 30 godina te da nije obavešten o ukupnom iznosu u fondu, za koji se tvrdi da prelazi 1,5 miliona dolara.
Ovako je uhapšen Nik Rajner:
Podsetimo, Rajner je optužen za dva ubistva prvog stepena svojih roditelja u decembru 2025. godine te se od tada izjašnjava da nije kriv. Zahteva se da se prva polovina isplate iz fonda isplati Niku kako bi mogao pokriti pravne troškove i "kako bi mogao kupiti osnovne potrepštine dok je u zatvoru (npr. čarape i potrepštine za ličnu higijenu poput sapuna)
U dokumentu stoji i da su "meseci ponovljenih upita" upućenih trenutnom upravitelju rezultirali "nizom promenljivih izgovora i opravdanja". Među njima su i "neutemeljene ‘zabrinutosti‘ o Nikovoj takozvanoj sposobnosti ‘upravljanja zakladom‘". "Ove isplate nisu diskrecione. Ugovor o zaostavštini ne ovlašćuje upravitelja da isplate uslovljava bilo kakvom subjektivnom procenom o tome kako Nik namerava koristiti ta sredstva", piše dalje. Naglašava se i da "ne postoji sudska odluka o Nikovoj nesposobnosti, niti je utvrđeno da mu nedostaje sposobnost na osnovu pisane izjave dvojice licenciranih lekara".
Nadalje se otkriva kako je Nika na početku zastupao advokat Alan Džekson, kojeg su angažovala i platila "Nikova braća i sestre u njegovo ime". No Džekson je 7. januara bio "prisiljen povući se jer sredstva nisu bila dostupna iz ove zaklade ili porodičnih fondova Rajnerovih". Sada ga zastupa javna braniteljka Kimberli Grin. U izjavi podnesenoj uz zahtev, Džekson je rekao da je "predan zastupanju" Nika i "spreman razmotriti razumne alternative izvornom dogovoru o naknadi".
Podsetimo, Rajnerovi su pronađeni mrtvi u svom domu u Brentvudu 14. decembra. Prema navodima mrtvozornika okruga Los Anđeles, par je preminuo od višestrukih povreda oštrim predmetom. Nik Rajner uhapšen je u Los Anđelesu istoga dana, dok su američki mediji izvestili da su on i njegov otac prethodne večeri bili na zabavi te se posvađali. Tužioci tvrde da je Nik Rajner nasmrt izbo svog oca i majku u spavaćoj sobi njihovog doma pre nego što je pobegao.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)