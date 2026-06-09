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Nik Rajner, koji je optužen za ubistvo svojih roditelja, slavnog reditelja Roba Rajnera i majke Mišel Singer Rajner, podneo je zahtev kalifornijskom sudu u kojem traži novac iz fondacije koja je osnovana na njegovo ime.

Reč je o svoti od 1,5 miliona dolara (1,29 miliona evra) za koje optuženi Rajner tvrdi da mu trebaju kako bi angažovao vrhunskog advokata i pokrio troškove osnovnih potrepština u zatvoru, piše People.

Ovo su poslednje fotografije Roba i Mišel Rajner:

1/5 Vidi galeriju Poslednje fotografije Roba i Mišel Rajner Foto: Printscreen/Instagram/romyreiner

"Nik je voleo svoje roditelje i skrhan je njihovom smrću. Ali činjenice o tome šta im se dogodilo, a šta nije, nisu predmet ovog spora oko njegovog fonda", stoji u zahtevu koji je People dobio na uvid.

U ostavinskoj peticiji podnesenoj u ponedeljak, 8. juna, piše kako su njegovi roditelji prethodno osnovali "manji, zasebni fond za njegovu ličnu korist", kao što su to učinili i za svoje dvoje druge dece, Džejka i Romi. U zahtevu se tvrdi da je polovina novca iz zaklade trebala biti isplaćena Niku "direktno kada napuni 30 godina", a ostatak bi mu bio dodeljen kada napuni 35 godina. U peticiji se tvrdi da Nik, koji ima 32 godine, još nije primio obaveznu isplatu koju je trebao primiti sa 30 godina te da nije obavešten o ukupnom iznosu u fondu, za koji se tvrdi da prelazi 1,5 miliona dolara.

Ovako je uhapšen Nik Rajner:

1/5 Vidi galeriju Nik Rajner hapšenje zbog sumnje da je ubio roditelje Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia



Podsetimo, Rajner je optužen za dva ubistva prvog stepena svojih roditelja u decembru 2025. godine te se od tada izjašnjava da nije kriv. Zahteva se da se prva polovina isplate iz fonda isplati Niku kako bi mogao pokriti pravne troškove i "kako bi mogao kupiti osnovne potrepštine dok je u zatvoru (npr. čarape i potrepštine za ličnu higijenu poput sapuna)

U dokumentu stoji i da su "meseci ponovljenih upita" upućenih trenutnom upravitelju rezultirali "nizom promenljivih izgovora i opravdanja". Među njima su i "neutemeljene ‘zabrinutosti‘ o Nikovoj takozvanoj sposobnosti ‘upravljanja zakladom‘". "Ove isplate nisu diskrecione. Ugovor o zaostavštini ne ovlašćuje upravitelja da isplate uslovljava bilo kakvom subjektivnom procenom o tome kako Nik namerava koristiti ta sredstva", piše dalje. Naglašava se i da "ne postoji sudska odluka o Nikovoj nesposobnosti, niti je utvrđeno da mu nedostaje sposobnost na osnovu pisane izjave dvojice licenciranih lekara".

Rob Rajner (u centru) i njegova supruga Mišel Singer (levo) i sin Nik Rajner Foto: Michael Buckner / Getty images / Profimedia

Nadalje se otkriva kako je Nika na početku zastupao advokat Alan Džekson, kojeg su angažovala i platila "Nikova braća i sestre u njegovo ime". No Džekson je 7. januara bio "prisiljen povući se jer sredstva nisu bila dostupna iz ove zaklade ili porodičnih fondova Rajnerovih". Sada ga zastupa javna braniteljka Kimberli Grin. U izjavi podnesenoj uz zahtev, Džekson je rekao da je "predan zastupanju" Nika i "spreman razmotriti razumne alternative izvornom dogovoru o naknadi".

Podsetimo, Rajnerovi su pronađeni mrtvi u svom domu u Brentvudu 14. decembra. Prema navodima mrtvozornika okruga Los Anđeles, par je preminuo od višestrukih povreda oštrim predmetom. Nik Rajner uhapšen je u Los Anđelesu istoga dana, dok su američki mediji izvestili da su on i njegov otac prethodne večeri bili na zabavi te se posvađali. Tužioci tvrde da je Nik Rajner nasmrt izbo svog oca i majku u spavaćoj sobi njihovog doma pre nego što je pobegao.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)