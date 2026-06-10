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Glumac i nekadašnji profesionalni rvač Tajler Mejn, najpoznatiji publici po ulozi Sabrtuta u filmu „Iks-men”, saopštio je da boluje od raka dojke i da je započeo lečenje hemioterapijom.

Mejn je vest podelio na društvenim mrežama, gde je objavio da će narednih dana i nedelja dokumentovati proces lečenja. Kako je objasnio, na taj korak se odlučio jer želi da skrene pažnju na činjenicu da se rak dojke, iako se najčešće povezuje sa ženama, može javiti i kod muškaraca.

„Imam rak dojke”

Tajler Mejn Foto: Markus Wissmann / Alamy / Profimedia

Glumac je u emotivnoj objavi priznao da mu prva reakcija nije bila da javno govori o dijagnozi. Naprotiv, kaže da je želeo da sve zadrži za sebe.

„Da. Imam rak dojke. I da, veoma je retko. Samo jedan odsto slučajeva raka dojke javlja se kod muškaraca. Biću iskren, moja prva reakcija bila je da to zadržim u tajnosti. Mislim, nekako je neprijatno. Ali onda sam saznao da je kod muškaraca veća verovatnoća da im se bolest dijagnostikuje u uznapredovaloj fazi baš zato što se o tome ne govori i zato što se na to ne obraća pažnja.

Zapravo, moji lekari su sve to odbacili i samo zahvaljujući tome što je moja supruga insistirala da uklonim kvržicu, otkrio sam bolest na vreme. Zato hajde da počnemo da pričamo o tome! Jednom od 755 muškaraca tokom života biće dijagnostikovan rak dojke, a ako se otkrije rano, veoma je izlečiv. Vreme je da se odazovemo pozivu za buđenje! Lajkujte, sačuvajte, podelite, komentarišite - hajde da proširimo poruku!”

Želi da pomogne drugim muškarcima

Tajler Mejn Foto: Noam Galai / Getty images / Profimedia

Tajler Mejn je poručio da želi da se o raku dojke kod muškaraca govori otvorenije, jer se upravo zbog manjka svesti ova bolest često otkriva kasnije.

Iako se rak dojke najčešće povezuje sa ženama, on se može javiti i kod muškaraca. Zbog toga lekari savetuju da se svaka neuobičajena promena u predelu grudi, poput kvržice, otoka, uvlačenja bradavice, bola ili iscetka, proveri na vreme.

Od rvačkog ringa do Holivuda

Iako ga mnogi danas prepoznaju kao glumca, Mejn je pre filmske karijere godinama bio u profesionalnom rvanju. Nastupao je pod različitim imenima i radio za organizacije kao što su WCW, Portland Wrestling i UWF u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i za japanske NJPW i AJPW, kao i za meksički CMLL.

Kasnije je izgradio zapaženu glumačku karijeru. Publika ga pamti kao Sabrtuta iz „Iks-mena”, pojavio se i u filmu „Dedpul i Vulverin”, dok je ljubiteljima horora poznat kao Majkl Majers u filmovima Roba Zombija „Noć veštica” i „Noć veštica 2”. Igrao je i Ajaks u spektaklu „Troja”.

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