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Zahara Marli Džoli-Pit,ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita, podnela je zahtev sudu u Kaliforniji kako bi iz svog prezimena uklonila „Pit” i ubuduće se zvanično zvala Zahara Marli Džoli.

21-godišnja Zahara je zahtev podnela Višem sudu Kalifornije, a dokumenti pokazuju da želi da nastavi život bez očevog prezimena u zvaničnim papirima. Isti magazin navodi da je zahtev datiran na 28. april 2026. godine, nekoliko dana nakon što je i njen brat Medoks podneo sličan zahtev.

Foto: JosiahW / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Još jedno dete slavnog para menja prezime

Zahara je jedno od šestoro dece Anđeline Džoli i Breda Pita, koji su se rastali 2016. godine, posle više od decenije veze i dve godine braka. Njihov razvod je konačno okončan u decembru 2024. godine.

Osim Zahare, bivši par ima i Medoksa, Paksa, Šajlo, kao i blizance Noksa i Vivijen. Šajlo je još 2024. godine pravno promenila prezime i sada se zove Šajlo Džoli, dok su i druga deca u pojedinim javnim prilikama izostavljala prezime Pit.

Medoks Džoli Pit, Paks Džoli Pit, Zahara Džoli Pit i Anđelina Džoli Foto: RW/MPI / Capital pictures / Profimedia

Prema pisanju američkih medija, saslušanje povodom Zaharine molbe trebalo bi da bude održano 28. septembra u Los Anđelesu.

Izvor blizak Bredu Pitu oglasio se povodom zahteva

Ovaj potez ponovo je pokrenuo priče o zategnutim odnosima u porodici, posebno između Breda Pita i njegove dece.

Izvor blizak glumcu rekao je za „People” da je „tužno gledati kako neko iznova javno pokazuje uspešno otuđenje dece od drugog roditelja”.

Zahara je već koristila samo majčino prezime

Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako je sada pokrenula zvaničnu proceduru, Zahara je i ranije u javnosti nagoveštavala da želi da koristi samo prezime Džoli.

Na nedavnoj dodeli diploma na koledžu Spelman, gde je završila osnovne studije psihologije, u programu je navodno bila upisana kao Zahara Marli Džoli-Pit. Ipak, kada je izašla da primi diplomu,pročitano je ime Zahara Marli Džoli.

Slično se dogodilo i kada je prošle godine postala članica sestrinstva Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. Tada se u snimku koji je podelio „Essence” predstavila rečima:

„Moje ime je Zahara Marli Džoli. Došla sam iz Zlatne države, iz grada anđela - Los Anđelesa u Kaliforniji.”

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