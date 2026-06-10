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Nekadašnja zvezda romantičnih komedija, Rupert Everet, u 67. godini života priznao je da ga je potraga za savršenim telom dovela do trajnih posledica.

„Uništio sam se. Sada sam zbog toga gotovo invalid“, šokantno je otkrio glumac, koji je vrhunac slave doživeo devedesetih godina, u nedavnom intervjuu za The Guardian.

Cena besprekornog izgleda, kakav je pokazivao u filmu „Venčanje mog najboljeg prijatelja“ (My Best Friend's Wedding), bila je previsoka. Godine napornog dizanja tegova bez odgovarajuće pripreme ostavile su neizbrisiv trag. Everet objašnjava da je uporno zanemarivao ključne vežbe poput istezanja jer su mu bile dosadne, zbog čega su mu tetive trajno oštećene.

Rupert Everet 2026. godine
Rupert Everet Foto: Goldcrest Films International / Christophel Collection / Profimedia

„Mislim da će moj kraj biti mišićno-koštane prirode“, rekao je otvoreno.

Prisetio se kako se u mladosti, sa 15 godina, pre nego što je naglo izrastao do 193 centimetra, osećao kao „nakaza“. Ta nesigurnost ga je navela da nosi veštačke mišiće.

Priznao je da je nosio posebno odelo sa umecima za zadnjicu, listove i ramena, čak i pred kamerama, a da reditelji nikada nisu saznali istinu o njegovom „izgrađenom“ telu.

To veštačko telo je vremenom zamenio pravim mišićima, ali period koji naziva svojom „holivudskom godinom“ bio je kratkotrajan. Iako je postigao željeni izgled, osećaj nesigurnosti nije nestao.

Rupert Everet u mladosti
Foto: Goldcrest Films International / Christophel Collection / Profimedia

„Čak se i moj posao svodio na pokušaje da budem privlačan“, objasnio je.

Danas vodi potpuno drugačiji život. Teretanu je zamenio šetnjama sa svojim labradorom, a nakon venčanja sa suprugom Enrikeom posvetio se mirnijem životu.

„Mogao bih srećno da sedim i samo posmatram proleće“, zaključio je glumac.

(Kurir.rs/ Večernji list)

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