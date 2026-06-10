Dok je češljao ćerku, shvatio je nešto važno: Met Dejmon ima najbitniji savet za sve mame i tate koji ste čuli
Met Dejmon je jedna od najvećih holivudskih konstanti protekle tri decenije, a glumac niže vrlo uspešne glavne uloge, kao i sporedne u velikim projektima najistaknutijih režisera.
Sada je dobio jednu zaista posebnu priliku – on je Odisej u novoj adaptaciji Homerovog epa, "Odiseji" Kristofera Nolana, filmu o kom se najviše priča od početka godine iako će biti premijerno prikazan tek ovog leta.
Zvezda filmova "Marsovac", "Džejson Born", "Talentovani gospodin Ripli" i "Međuzvedani" u filmskoj industriji još od 18. godine, a svetsku slavu Dejmonu je doneo "Dobri Vil Hanting", za čiji scenario je osvojio Oskara sa svojim najboljim prijateljem Benom Aflekom.
Met Dejmon je postao otac sada već davne 2006, kada je sa suprugom Lusijanom Baroso dobio ćerku Izabelu, a par je u međuvremenu proširio porodicu Đijom i Stelom. Glumac je, uz to, usvojio Aleksiju, Lusijaninu ćerku iz prethodne veze, a porodica mu je uvek bila velika podrška.
Tako je bilo i tokom snimanja "Odiseje", kada je glumac često morao da bude odvojen od supruge i dece.
– Često razmišljam o tome, naročito sad kad mi deca odrastaju... Pokušvam da budem prisutan – rekao je Met Dejmon. – Teško mi je to.
– Ovo je karijera u kojoj stalno pokušavate da predvidite šta dolazi jer je u pitanju vrlo nesiguran i prilično nemilosrdan posao – kaže glumac i dodaje da su ga godine stalnog gledanja u budućnost udaljile od onoga što mu je najznačajnije – porodice.
Kako je istakao, svestan je koliko brzo vreme prolazi, pa je počeo da prihvata sve manje projekata ne bi li se posvetio najmilijima, dok mu ćerke još uvek žive u porodičnom domu.
On je nedavno u podkastu New Heights pričao o tome kako je, nakon što je njegova ćerka Đija polomila ključnu kost, doživeo da je češlja prvi put posle devet godina. To mu je osvestilo kako je vreme proletelo.
– Te promene su tako postepene da uopšte ne shvatate – podseća Dejmon. – To me je ukopalo.
Met Dejmon je potom podelio šaljiv savet sa svojm roditeljima koji će čuti njegov intervju.
– Nemojte ni da trepnete! – poručio je.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Jelisaveta i Pavle