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Met Dejmon je jedna od najvećih holivudskih konstanti protekle tri decenije, a glumac niže vrlo uspešne glavne uloge, kao i sporedne u velikim projektima najistaknutijih režisera.

Sada je dobio jednu zaista posebnu priliku – on je Odisej u novoj adaptaciji Homerovog epa, "Odiseji" Kristofera Nolana, filmu o kom se najviše priča od početka godine iako će biti premijerno prikazan tek ovog leta.

Zvezda filmova "Marsovac", "Džejson Born", "Talentovani gospodin Ripli" i "Međuzvedani" u filmskoj industriji još od 18. godine, a svetsku slavu Dejmonu je doneo "Dobri Vil Hanting", za čiji scenario je osvojio Oskara sa svojim najboljim prijateljem Benom Aflekom.

Met Dejmon sa suprugom Foto: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Met Dejmon je postao otac sada već davne 2006, kada je sa suprugom Lusijanom Baroso dobio ćerku Izabelu, a par je u međuvremenu proširio porodicu Đijom i Stelom. Glumac je, uz to, usvojio Aleksiju, Lusijaninu ćerku iz prethodne veze, a porodica mu je uvek bila velika podrška.

Tako je bilo i tokom snimanja "Odiseje", kada je glumac često morao da bude odvojen od supruge i dece.

– Često razmišljam o tome, naročito sad kad mi deca odrastaju... Pokušvam da budem prisutan – rekao je Met Dejmon. – Teško mi je to.

– Ovo je karijera u kojoj stalno pokušavate da predvidite šta dolazi jer je u pitanju vrlo nesiguran i prilično nemilosrdan posao – kaže glumac i dodaje da su ga godine stalnog gledanja u budućnost udaljile od onoga što mu je najznačajnije – porodice.

Met Dejmon sa porodicom Foto: Johns PKI / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kako je istakao, svestan je koliko brzo vreme prolazi, pa je počeo da prihvata sve manje projekata ne bi li se posvetio najmilijima, dok mu ćerke još uvek žive u porodičnom domu.

On je nedavno u podkastu New Heights pričao o tome kako je, nakon što je njegova ćerka Đija polomila ključnu kost, doživeo da je češlja prvi put posle devet godina. To mu je osvestilo kako je vreme proletelo.

– Te promene su tako postepene da uopšte ne shvatate – podseća Dejmon. – To me je ukopalo.

Met Dejmon je potom podelio šaljiv savet sa svojm roditeljima koji će čuti njegov intervju.

– Nemojte ni da trepnete! – poručio je.

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