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Pevača i pijanistu Reja Čarlsa i dan-danas mnogi se sećaju po vanvremenskom hitu "Hit the road Jack", ali i drugim popularnim pesmama koje su ga nadživele i upisale se u muzičku istoriju.

Ipak, Rej Čarls Robinson, kako mu je zapravo ime, nije imao život kao iz bajke, iako su mnogi živeli bajku đuskajući uz njegove hitove.

1/4 Vidi galeriju Rej Čarls Foto: Christian Rose / Roger Viollet / Profimedia, Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Izgubio vid sa 7

Rođen je u veoma siromašnoj porodici, a u ranom detinjstvu dogodio se tragičan događaj koji će mu obeležiti život. Njegov mlađi brat se udavio, a od tada mladi Rej počinje da gubi vid, i sa sedam godina ostaje potpuno slep.

Nakon toga odlazi na Floridu u školu za slepe i gluve gde se obrazuje i uči da svira instrumente poput klavira, orgulja, saksofona, klarineta i trube. U tom periodu njegovi muzički pravci bili su u širokom rasponu od gospela preko kantrija do bluza.

Nakon majčine smrti, Rej napušta školu i počinje da putuje i svira, što je privuklo pažnju lokalnih klubova.

Iako je isprva kopirao Neta Kinga Kola i Čarlsa Brauna, vremenom razvija svoj stil, a širu popularnost stekao je kada je sklopio ugovor sa vlasnikom diskografske kuće "Atlantic records". Tada i nastaju njegovi prvi hitovi "Mess Around", "I Got a Woman", "I Love Her So".

Menja ime

Međutim, u to vreme postojala je jedna velika preporuka - kada je počeo da gradi ime, na bokserskoj sceni već je postojala zvezda sa istim imenom.

Tada odlučuje da se umesto Robinson, predstavlja samo prvim i srednjim imenom i tako nastaje Rej Čarls.

No, ni tu nije bio kraj preprekama. U to kontroverzno vreme, mnogim kritičarima se nije dopadalo što je Rej spajao crkvenu muziku sa "đavolskom", te je često bio etiketiran kao "bezbožnik".

Kasnije se javnost smiruje i uviđa genijalnost i talentovanost ovog muzičara. Rej Čarls postaje "otac soula".

Najveći uspeh postiže upravo sa "Hit The Road Jack", za koju 1960. dobija i Gremi nagradu.

Borba sa porocima

Slava i uspeh odveli su muzičara, nažalost, i u kandže poroka - 1964. je uhapšen na aerodromu zbog nedozvoljenih supstanci, nakon čega odlazi na kliniku. Ipak, govorilo se da nikada nije uspeo potpuno da izađe iz začaranog kruga narkotika.

Neveran u brakovima

Kada je reč o ljubavi - ženio se dva puta, i dobio je 12 dece sa devet različitih žena. Nažalost, njegovi problemi sa heroinom pravili su ogromne probleme u njegovim odnosima.

Takođe je, tokom drugog braka, uporedo imao aferu dugu šest godina sa koleginicom Mardži Hendriks i sa kojom je kasnije dobio i sina.

Do svog kraja živeo je burno, a preminuo je 10. juna 2004. godine u svojoj kući na Beverli Hilsu u 73. godini života. Uzrok smrti bile su komplikacije izazvane oboljenjem jetre.

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