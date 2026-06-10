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Glumica Jelisaveta Orašanin i nekadašnji košarkaš Miloš Teodosić stavili su tačku na brak posle 11 godina zajedničkog života. Njihov razlaz prošao je bez velikih javnih istupa, ali se o glumici ponovo intenzivno govori nakon što su se pojavili snimci na kojima je bliska sa kolegom Pavlom Mensurom.

Kako se ranije pisalo, Teodosić se kako je ranije pisano iselio iz porodičnog stana na Vračaru u kom je živeo sa Jelisavetom. Ekipa Kurira obišla je komšiluk nekadašnjeg para, gde su pojedine komšije iznele svoje tvrdnje o njihovom odnosu i životu nakon razlaza.

Pogledajte u galeriji kako izgleda luksuzna nekretnina od 300 kvadrata na Vračaru:

1/7 Vidi galeriju Glumica Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić živeli su u luksuznom stanu na Vračaru Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

„Duže vreme nisu bili u najboljim odnosima”

Jedan komšija nije želeo da mnogo govori o glumici, ali je ipak izneo niz tvrdnji na njen račun, navodeći da su u kraju već dugo znali da odnos Jelisavete i Miloša nije bio kao ranije.

„Nemojte me, molim vas, pitati o njoj. Ona je Teu nabijala rogove. Svi znamo da ga je varala godinama! Moja ćerka ju je viđala po klubovima i žurkama na koje odlaze tinejdžeri. Malo je izgubila kompas.

Miloš je fin čovek i dobar sportista, sigurno mu je teško da sad čita ovo o ženi s kojom ima decu. Duže vreme oni nisu bili u najboljim odnosima, ima sigurno dve godine da se on odselio odavde i pokupio svoje stvari.

Pogledajte u galeriji i retke javne fotografije Teodosića i Jelisavete:

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

Video sam skoro i tog klinca ovde po kraju kako šetaju, to mi je sve malo bljak. Video sam i skoro da je nju dovezao ujutru kući. Ona je u javnosti poznatija po ljubavnom životu nego po ulogama. Ja iskreno ne znam gde ona glumi, a redovan sam posetilac pozorišta”, rekao je komšija za Kurir.

Snimci sa Pavlom Mensurom privukli pažnju javnosti

U međuvremenu su se u medijima pojavili snimci na kojima se, kako se navodi, vide Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur u izlasku. Na njima su glumci zagrljeni, plešu zajedno, a u jednom trenutku Mensur je navodno poljubio koleginicu.

Njihov odnos već danima izaziva komentare, najviše zbog razlike u godinama, ali i zbog činjenice da se sve dešava neposredno nakon vesti o Jelisavetinom razvodu od Teodosića.

Foto: Damir Dervišagić

„Retko smo ih viđali zajedno”

Još jedna komšinica tvrdi da Jelisavetu i Miloša u zgradi već dugo nisu viđali kao par. Prema njenim rečima, Teodosić je dolazio uglavnom zbog dece.

„Jelisaveta i Miloš nisu u braku sigurno već dve godine. Jako smo ih retko viđali ovde zajedno, a on i kad dođe, tu je da bi posetio decu. Čudi me da se o ovome nije ranije pisalo. Mi to ovde znamo vrlo dobro. Jelisaveta živi prilično slobodno. Izlazi stalno, a kući dolazi rano ujutru. Istina je da je u vezi s Mensurom, viđali smo ga ovde ispred zgrade, kad je dovede iz noćnog provoda.

Pavle Mensur i Jelisaveta Orašanin Foto: Damir Dervišagić

Ljubili su se nasred ulice, a tu u obližnjem kafiću redovno provode vreme. Meni je degutantno da se ona zabavlja s toliko mlađim dečkom, deluje mi kao da mu je starija sestra. Neće to dugo trajati, ali dobro... Kažem vam, ona se ponaša prilično slobodno iako je majka, tako da me ovo ništa ne čudi”, rekla je komšinica.

Glumica se nije oglašavala

Foto: Damir Dervišagić

Jelisaveta Orašanin se povodom komentara komšija i snimaka sa Pavlom Mensurom nije javno oglašavala. Ni mladi glumac nije želeo da komentariše navode o romansi sa koleginicom.

Video: Jelisaveta Orašanin igra na haubi