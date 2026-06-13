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Far Breton, tradicionalni francuski kolač iz Bretanje mnogi opisuju kao savršen spoj palačinki, pudinga i sočnog voćnog deserta. Njegova nežna tekstura i bogat ukus osvojili su ljubitelje domaćih kolača širom sveta, a posebno će se dopasti svima koji ne mogu da odole mekanim palačinkama.

Ovaj jednostavan desert vekovima se priprema u francuskim domovima, a danas doživljava novu popularnost zahvaljujući receptima koji osvajaju društvene mreže i ljubitelje tradicionalnih poslastica.

Šta je zapravo Far Breton?

Far Breton potiče iz francuske pokrajine Bretanje, na krajnjem zapadu zemlje. Njegovo ime vuče korene iz latinske reči "far", koja označava žitarice, a prvobitna verzija pripremala se od brašna, mleka i jaja - sastojaka koje je gotovo svaka porodica imala u svojoj kuhinji.

Tradicionalno se pravio sa suvim šljivama koje su se prethodno potapale u vodu, čaj ili alkohol kako bi omekšale. Vremenom su nastale brojne varijacije, pa se danas često priprema sa trešnjama, višnjama, kruškama i drugim sezonskim voćem.

Posebno su omiljene letnje verzije sa višnjama, koje svojom blagom kiselošću savršeno balansiraju kremastu i bogatu strukturu kolača.

Zašto ga porede sa palačinkama?

Za razliku od klasičnih biskvita, Far Breton nema vazdušastu strukturu. Nakon pečenja dobija tanku zlatnu koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana, kremasta i pomalo pudingasta.

Upravo zbog toga mnogi kažu da podseća na deblju pečenu palačinku sa voćem.

Može se služiti topao, mlak ili potpuno ohlađen, a odlično se slaže sa umućenom slatkom pavlakom, šlagom ili kuglom sladoleda od vanile.

Far Breton Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia

Sastojci:

300 g višanja ili trešanja bez koštica

4 jaja

125 g šećera

125 g glatkog brašna

prstohvat soli

50 g otopljenog maslaca

50 ml hladnog mleka

25 ml tamnog ruma

Priprema

Zagrejte rernu na 200 stepeni i lagano podmažite vatrostalnu posudu zapremine oko jednog litra. Višnje rasporedite po dnu posude.

U većoj činiji umutite jaja i šećer dok smesa ne postane svetla i penasta. Dodajte prosejano brašno i so, pa mešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.

Zatim umešajte otopljeni maslac, mleko i rum. Sve dobro sjedinite kako bi smesa bila potpuno ujednačena.

Prelijte preko višanja i pecite 10 minuta na temperaturi od 200 stepeni. Nakon toga smanjite temperaturu na 170 stepeni i nastavite pečenje još oko 20 minuta, odnosno dok površina ne dobije lepu zlatnu boju.

Kada je kolač gotov, ostavite ga da se prohladi na sobnoj temperaturi.

Tajna njegovog ukusa

Najveća prednost ovog francuskog klasika jeste upravo njegova jednostavnost. Bez skupih sastojaka i komplikovanih koraka dobija se desert koji izgleda elegantno, a istovremeno podseća na domaće kolače kakve su nekada pravile bake.

Uz sezonske višnje ili trešnje, Far Breton postaje savršen letnji kolač koji se lako priprema, a još brže nestaje sa stola.

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