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Američka glumica Sidni Svini, poznata po ulozi Kesi Hauard u hit seriji „Euforija”, otvoreno je govorila o kontroverznoj priči svog lika u trećoj i poslednjoj sezoni.

Kesi je u novim epizodama prikazana kao osoba koja snima sadržaj za platformu OnlyFans, što je među delom publike izazvalo razočaranje i burne reakcije. Svini je za Vanity Fair objasnila da takve odluke ne bi donela u privatnom životu, ali da kao glumica ima zadatak da verno iznese lik koji igra.

Pogledjate u galeriji eksplicitne scene koje su zapalile javnost:

1/15 Vidi galeriju Sidni Svini eksplicitne scene u seriji Euforija Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia, HBO MAX / Planet / Profimedia

„To je Kesin život”

Glumica je istakla da je od početka znala da se priča njenog lika gradi oko potrebe za ljubavlju, pažnjom i potvrdom drugih.

„Da li bih ja lično donela takve odluke? Ne, naravno da ne. Ali ja sam glumica i to je moj posao. Ovo je Kesin život, a da bih joj dala pravdu i odigrala je onako kako treba, moram da oživim Semovu viziju i prikažem Kesi na najranjiviji i najluđi mogući način”, rekla je Sidni Svini.

Prema njenim rečima, Kesi od početka nosi duboku potrebu da bude voljena.

Sidni Svini kao Kesi Hauard u trećoj sezoni serije Euforija Foto: HBO MAX / Planet / Profimedia

„Od samog početka vidi se da Kesi ima potrebu da bude voljena i da potvrdu traži od drugih ljudi. Ona ne zna kako da voli samu sebe ako je neko drugi ne voli”, objasnila je glumica.

Sporne scene izazvale reakcije

Autor serije Sem Levinson, koji je napisao i režirao svih osam epizoda treće sezone, govorio je o tome kako su nastale scene koje su izazvale najviše komentara. Prema njegovim rečima, u početku je razmišljao da golotinju svede na minimum, ali je Svini smatrala da bi prikaz lika koji se bavi sadržajem za odrasle morao da bude odigran bez izbegavanja suštine.

Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Levinson je u podkastu „Popcast” lista „The New York Times” pohvalio glumicu i opisao je kao izuzetno profesionalnu. Naglasio je da voli da radi sa njom jer razume lik, ne beži od zahtevnih scena i spremna je da uđe u ulogu do kraja.

Poruka kritičarima

Glumica se nakon završnice serije oglasila i na Instagramu, gde je objavila fotografiju uz kratku poruku koja je mnogima delovala kao odgovor na kritike:

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