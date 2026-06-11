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Dženifer Aniston nije samo ikona stila kada je reč o modi, već i o dizajnu enterijera. Njena oaza mira u Bel Eru savršeno oslikava najtraženiji trend za 2026. godinu, poznatiji kao "topli minimalizam" u kombinaciji sa modernim stilom karakterističnim za sredinu prošlog veka.

Ovaj stil donosi neverovatnu udobnost i šik izgled, a stručnjaci kažu da je dom Dženifer Aniston prava inspiracija svima da urade isto ili barem deo primene u svom domu.

Od retro imanja do moderne oaze

Kada je slavna glumica kupila imanje iz 1965. godine, odmah je angažovala dizajnera enterijera Stivena Šedlija, sa kojim je već sarađivala, kako bi oživeo "mid-century" korene ove kuće. Rezultat njihovog rada je prava majstorska lekcija iz dizajna: prostor koji spaja biomorfne oblike, različite materijale i kreativnu upotrebu boja.

Smešten u podnožju planina Santa Monika i okupan suncem, njen dom nudi opuštenu, ali izuzetno sofisticiranu estetiku prepunu taktilnih i organskih komada nameštaja.

Šta je "topli minimalizam" i zašto ga svi obožavaju?

Uticaji sredine 20. veka doživljavaju ogroman povratak, prvenstveno zbog svoje svedene elegancije i bezvremenskih silueta koje su prvobitno bile inspirisane čuvenom nemačkom Bauhaus školom. Ipak, u 2026. godini, ovaj stil dolazi u osveženom izdanju.

Ovaj "sunčaniji" pristup minimalizmu nije strog i hladan: dekorativni elementi su i te kako poželjni, ali pod uslovom da svaki komad u prostoriji ima smisao i pruža osećaj topline i gostoprimstva.

Osnovna filozofija ovog dizajna je da ljudsko blagostanje direktno zavisi od povezanosti sa prirodom. Zbog toga se potenciraju materijali koji aktiviraju čula, a drvo ostaje apsolutni imperativ pri odabiru nameštaja jer vizuelno "prizemljuje" dom i spaja ga sa spoljašnjim svetom.

Kako da preslikate stil Dženifer Aniston u svoj dom?

Ako želite da vaš dnevni boravak izgleda kao sa naslovnice magazina, stručnjaci savetuju da se fokusirate na sledeće elemente:

Prave boje i teksture: Zaboravite na sterilne prostore! Fokusirajte se na jake boje, sirovo drvo, bronzane detalje i upečatljive crne akcente.

Igrajte se detaljima: Ubacite jastuke od veštačkog krzna u retro stilu, koji donose instant toplinu u prostoriju. Takođe, prirodni mermer, na primer u obliku masivne, polirane dekorativne činije sa izraženim venama, trenutno će svakoj površini dati luksuznu notu.

Pametno osvetljenje: Osvetljenje je ključno. Prenosne, bežične LED lampe su pravi hit jer pružaju topao sjaj tačno tamo gde vam je potreban, a da pritom ne narušavaju čistotu linija i ne stvaraju nered od kablova.

Dženifer Aniston Foto: Printscreen/ Instagram/ jenniferaniston

Spoj udobnosti i geometrije: Birajte fotelje sa zaobljenim, skulpturalnim siluetama presvučene veštačkom kožom, ili komade sa ravnim, čistim linijama od drveta kaučukovca.

Za zidove birajte apstraktne metalne dekoracije, sa laserski sečenim geometrijskim motivima koje daju dubinu prostoru bez osećaja prenatrpanosti.

Uz ove jednostavne trikove inspirisane domom Dženifer Aniston i ikonama dizajna poput Florens Nol i Arnea Jakobsena, vaš dnevni boravak postaće idealno mesto za opušten i moderan život.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Vežbanje Dženifer Aniston