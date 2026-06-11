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Nakon devet godina braka glumica Jelisaveta Orašanin i proslavljeni košarkaš Miloš Teodosić doneli su odluku da se razvedu, čime je započelo novo poglavlje u njihovim životima.

Iako papiri za razvod još uvek nisu zvanično potpisani i pravni proces je i dalje u toku, to ne sprečava Jelisavetu da živi punim plućima. Ona je uveliko nastavila dalje i uplovila u emotivnu vezu sa 11 godina mlađim kolegom, glumcem Pavlom Mensurom.

Skinuo burmu

Glumica ne krije svoju novu ljubav i otvoreno pokazuje koliko je zaljubljena. Njen novi životni stil uključuje redovne izlaske i noćne provode s Pavlom i njih dvoje uživaju na žurkama i ostaju zajedno do zore.

1/5 Vidi galeriju Mensur i Jelisaveta Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Ipak, prema rečima našeg izvora, iako su bivši partneri ostali u korektnim odnosima, prvenstveno zbog dece, koja su im prioritet, brakorazvodna parnica se odužila jer se oni spore oko podele imovine.

- Jelisaveta i Teo se nisu još zvanično razveli iako nisu zajedno sigurno više dve godine. Brakorazvodna parnica je još u toku, a sporna je podela imovine. Ona traži polovinu svega od zajedničke imovine i Teo s tim nema nikakav problem. Problem je nastao oko posebne imovine, jer Jelisaveta od njega zahteva i polovinu svega što je on zaradio i stekao i nakon njihovog formalnog razlaza. Od tada ima dve godine, a kako je on sve to vreme radio i njegova primanja su bila mnogo veća od njenih, što je oduvek i bio slučaj, tu je sad zakočilo. Verovatno će postići neki dogovor, ali zasad je tako. Da nema ovih Jelisavetinih zahteva, sve bi to bilo gotovo mnogo ranije - zaključuje naš izvor.

Glavni akteri nam se nisu javljali na pozive za komentar.

1/13 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Zanimljivo je i da se Miloš Teodosić nije javno oglašavao povodom razvoda od Jelisavete Orašanin, a sada su mnogi obratili pažnju na detalj od pre nekoliko dana. On se pojavio u javnosti na događaju na kojem je promovisan kao sportski direktor KK Crvena zvezda bez venčane burme na ruci. U trenutku kad je fotografija nastala, taj detalj je prošao nezapaženo, međutim, nakon informacija o razlazu s glumicom, ponovo je dospeo u fokus javnosti.

Posebno je interesantno to što se Teodosić tokom prethodnih bračnih problema nije odvajao od burme. I kad su se ranije javljale priče o krizi i mogućem razvodu, nakit koji simbolizuje brak ostajao je na njegovoj ruci. Zbog toga su izostanak burme protumačili kao još jednu potvrdu da je njihovom odnosu došao kraj, iako se bivši supružnici tim povodom i dalje nisu zvanično oglašavali.

1/9 Vidi galeriju Miloš Teodosić novi sportski direktor KK Crvena zvezda Foto: KK Crvena Zvezda

Međutim, mnogi sad komentarišu njene nedavne objave na društvenim mrežama i da deluje kao da je njima nagoveštavala da u njenom braku nije sve kako treba.

Jelisaveta je u poslednje vreme često objavljivala zagonetne poruke na Instagramu, jedna od njih je objavljena baš u periodu kad se govorilo o tome da se supružnici razvode i da im je brak u krizi.

- Odlučio je da me ostavi zbog neke manastirske verzije mene - pisalo je u opisu fotografije, a sad se svi pitaju da li je ovim najavila krah braka. Takođe, bilo je još misterioznih poruka, a jedna je podigla veliku prašinu u javnosti, a jedna od njih je neonska reklama na kojoj je pisalo: "Ne zaboravi da se vratiš kući".

Povukla se s mreža

Ona se oglasila i na Dan zaljubljenih i pokazala da ga provodi u teretani sa instruktorkom.

- Moj partner za Valentinovo - napisala je tada.

Ono što je posebno privuklo pažnju Jelisavetinih pratilaca i obožavalaca jeste njeno ponašanje u virtuelnom svetu. Iako je glumica poznata po tome što je izuzetno aktivna na društvenim mrežama, poslednjih dana se potpuno povukla i nestala sa interneta.

1/4 Vidi galeriju Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Kurir.rs

Jelisaveta Orašanin: