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Kristina Grimi je bila pevačica i kantautorka koja je ubijena pre 10 godina, 10. juna 2016. godine. Stekla je slavu svojim popularnim obradama video-snimaka na Jutjubu pre nego što se takmičila u 6. sezoni emisije "The Voice" 2014. godine. Grimi je na kraju zauzela treće mesto uz pomoć svog mentora, Adama Levina, koji joj je kasnije ponudio da potpiše ugovor za njegovu izdavačku kuću.

Foto: Mike Windle / Getty images / Profimedia



Nakon što se njeno učešće u ovom muzičkom takmičenju završilo, potpisala je ugovor sa Ajland rekordsom i objavila svoj drugi EP pod nazivom "Sajd A" (Side A). Pored pevanja i pisanja sopstvene muzike, Grimi je tek počinjala da se bavi i glumom.

Međutim, Kristinin život je naglo prekinut kada je opsesivni obožavalac smrtno ranio tokom potpisivanja autograma u blizini centra Orlanda. Njen brat Markus je oborio napadača na zemlju, ali povrede koje je Grimi zadobila bile su fatalne i ona je preminula te noći, 10. juna 2016. Imala je 22 godine.

Napadač pobegao pa se ubio

Napadač, koji je kasnije identifikovan kao Kevin Džejms Lojbl, pobegao je iz Markusovog stiska i smrtno pucao u sebe. Lojbl pre smrti nije naveo motiv, ali policijski izveštaji tvrde da je bio opsednut Kristinom i da je o njoj razmišljao kao o svojoj „srodnoj duši“.

U godinama nakon njene smrti, Kristinina porodica je nastavila da odaje počast svom voljenom članu porodice i njenoj strasti prema muzici.

Ko je bila Kristina Grimi?

Grimi je bila zvezda u usponu u svetu muzike i zabave koja je počela da deli svoje pevanje i pisanje pesama sa svetom kada je pokrenula svoj Jutjub kanal 2009. godine u dobi od 15 godina. Njeni video-snimci su na kraju prikupili milione pregleda — posebno kada je sarađivala sa drugim Jutjub ličnostima i pevačima.

Do 2011. godine, Grimi je pevala prateće vokale na koncertima i nastupala kao predgrupa za Selenu Gomez i Sajns (Selena Gomez & the Scene). Kasnije te godine objavila je svoj prvi singl Find Me, koji se probio na Bilbord 200 top-listu. Grimi je kasnije, 2013. godine, objavila svoj debitantski studijski album "Vit lav" (With Love) i iste godine dostigla cifru od 2 miliona pratilaca.

Grimi je pevala na nacionalnoj sceni kada se pojavila na audiciji za 6. sezonu NBC muzičkog takmičenja 2014. godine. Svih četiri mentora Levin, Ašer, Šakira i Blejk Šelton okrenuli su svoje stolice zbog nje, ali je ona na kraju izabrala Levina. Stigla je do finala i zauzela treće mesto.

Iako joj je Levin ponudio da potpiše ugovor za njegovu izdavačku kuću, Grimi je odlučila da pređe u Ajland rekords i počela je da radi na svom drugom albumu. U leto 2014. objavila je singl "Mast bi lav" (Must Be Love), a kasnije je sarađivala sa Dav Kameron na pesmi "Vat a gerl iz" (What A Girl Is).



Pored strasti prema muzici, Grimi je počela i da glumi, pa se pojavila u filmu "Mečbrejker" (The Matchbreaker) iz 2016. godine. Takođe je sarađivala sa organizacijama za zaštitu prava životinja.

Foto: Printscreen

Šta se desilo sa Kristinom Grimi?



Uveče 10. juna 2016. godine, Grimi je nastupila sa bendom Before You Exit u dvorani Plaza Lajv u blizini centra Orlanda. Nakon što je završila svoj nastup, Grimi je organizovala druženje i upoznavanje sa obožavaocima.

Nakon otprilike 20 minuta od početka potpisivanja autograma, prišao joj je dvadesetsedmogodišnji Lojbl. Dok je išao ka njoj, Grimi je raširila ruke da ga zagrli, a on joj je ispalio tri hica u glavu i grudi.

Kristinin brat Markus je oborio Lojbla, ali je ubica uspeo da se otrgne i smrtno puca u sebe. Proglašen je mrtvim na licu mesta. U međuvremenu, Grimi je hitno prevezena u bolnicu, gde je proglašena mrtvom oko 30 minuta nakon što je upucana, prenosi Njuz 6 (News 6).

Muzičari i javne ličnosti iz sveta zabave javno su oplakivali njenu smrt, uključujući i Levina.

„Bože, toliko sam je voleo“, rekao je on sa puno emocija u jednoj epizodi emisije "Vajs".

„Nedostaje mi. Nepravedno je što nije ovde. Otpevaćemo jednu pesmicu. Pevaću joj svaku reč u njenu čast... Kristina, volimo te.“

Njen mentor, Selena Gomez, napisala je na platformi Iks (X): „Srce mi je potpuno slomljeno. Nedostaješ mi, Kristina.“

Zašto je Lojbl ubio Grimi?

Džejms Lolib Foto: Orlando police

Policija Orlanda je započela istragu ubistva i sledećeg dana javno identifikovala Lojbla kao napadača.

Tokom istrage zločina, policijska uprava je saopštila da je Lojbl doputovao iz svog rodnog grada Sent Pitersburga na Floridi sa planom da ubije Grimi.

„Izgleda da je došao ovamo sa namerom da izvrši ovaj zločin“, rekao je tada novinarima šef policije Džon Mina, prenosi Si-Bi-Si Njuz (CBC News).

Kasnije su saopštili da je Lojbl legalno kupio dva pištolja koja je poneo sa sobom, kao i lovački nož.

Pošto je Lojbl pucao u sebe i nije ostavio nikakvu poruku pre smrti, njegov tačan motiv za ubistvo ostao je nerasvetljen.

Međutim, jedan od njegovih prijatelja, Kori Denington, kasnije je priznao da je Lojbl razvio fiksaciju prema Kristini. Denington je rekao policiji da je Lojblova opsesija eskalirala u godini koja je prethodila ubistvu i da je „gledao sve što je imalo veze sa njom“, navodi Si-En-En (CNN).

Denington je rekao da je Lojbl „provodio većinu svog budnog vremena gledajući Kristinu na Jutjubu, kao i stalno prateći njene naloge na društvenim mrežama“.

Oko dva meseca pre nego što je ubio Grimi, Lojbl je navodno postao „besan i defanzivan“ kada je Denington doveo u pitanje njegovo uverenje da je u vezi sa pevačicom ili da bi mogao da bude u vezi sa njom.

„Rekao je da Lojbl uopšte nije želeo da prihvati ideju da njegov plan neće uspeti, a kada bi Denington to pomenuo, pretio bi da će prekinuti njihovo prijateljstvo. Lojbl nikada nije detaljnije objašnjavao šta bi uradio ako bi upoznao Kristinu, ali ju je nazivao svojom 'srodnom dušom'“, navodi se u izveštaju.

Jedna od posetiteljki koncerta kasnije je izjavila za magazin Pipl (PEOPLE) da je Lojbl izgledao „pomalo jezivo“ dok je čekao u redu.

Foto: Splash News / Splash / Profimedia

Kristinina porodica se pobrinula da njeno nasleđe nastavi da živi tako što je posthumno objavila njenu četvorodelnu video-seriju za "Sajd A", kao i njen singl "Invizibl" (Invisible), EP "Sajd B" (Side B) i album "Ol iz veniti" (All Is Vanity).

Pored toga što je delila više muzike svoje voljene Kristine, njena porodica je takođe pokrenula Fondaciju Kristina Grimi kako bi prikupila sredstva za porodice pogođene oružanim nasiljem. Od pokretanja 2017. godine, fondacija je donirala skoro 600.000 dolara za 300 porodica, navodi se na veb-sajtu.

I Levin i voditelj emisije "Vajs" Karson Dali pomogli su da se fondacija najavi u samoj emisiji.

„Večeras, u znak sećanja na našu dobru prijateljicu i zajedno sa Kristininom porodicom, počastvovani smo što možemo da pomognemo u najavi osnivanja Fondacije Kristina Grimi, koja pomaže onima koji su pogođeni oružanim nasiljem i porodicama koje je, baš kao i njenu, pogodio rak dojke“, rekao je Dali 2017. godine. „Hvala vam što ste nam dozvolili da budemo deo ovog veoma važnog trenutka. A Kristina, mi osećamo tvoj duh ovde u "Vajsu" svakog dana i mnogo nam nedostaješ i volimo te.“

U junu 2026. godine, fondacija je organizovala "Grimi Fest", vikend kojim se slavi pevačicin život, muzika i njihova misija. Jutjub dokumentarac o Kristini Grimi takođe je objavljen 10. juna, obeležavajući 10 godina od njenog ubistva.