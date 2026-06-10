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Zbog braka Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića danima bruji čaršija, a nakon što je on na promociji novog poglavlja u karijeri viđen bez burme, te priče su još više buknule.

Iako je glumica o privatnosti u medijima retko govorila, sada je rešila da ne kaže ni slovo o svom krahu braka, kao i povezivanju sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

Međutim, na početku braka sa Milošem, bila je dosta otvorenija da govori o bračnoj sreći koja je tada trajala te je otkrila kako su se ona i proslavljeni sportista upoznali.

Jelisaveta Orašanin
Foto: Printscreen Instagram

Sve je počelo dok su oboje još bili u vezama, međutim, jedan susret bio je dovoljan da stvori iskru među njima, a ona je nakon manje od pola godine rezultirala brakom:

"Ja sam bivši sportista, u mojoj kući se uvek pratio sport i znala sam ga sa malih ekrana. Vrlo poštujem i cenim njegov talenat, on je za mene umetnik na terenu. Prvi put kada sam ga upoznala bila sam sa Tamarom Krcunović i to je bilo jako davno. Otišle smo u jedan restoran u Zemunu i on je tada bio tu. Upoznali smo se, sedeli, pričali..." rekla je glumica svojevremeno u emisiji "Balkanskom ulicom" i dodala da se nije zaljubila na prvi pogled.

Jedno od poslednjih zajedničkih pojavljivanja supružnika:

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

 "Tada smo i on i ja bili zaljubljeni, što je potpuno u redu, ali kasnije kada je to prošlo sam ga opet srela i to je bilo to" ispričala je Jelisaveta u emisiji i kroz smeh dodala da joj mozak "ne radi" kada se zaljubi.

Kriza u braku pre dve godine

Podsetimo, Jelisaveta i Miloš su još pre dve godine imali krizu u braku, ali su probleme nekako uspeli da reše. Očigledno ne i trajno. Par je sada ponovo razdvojen, Jelisaveta sa njihovo dvoje dece živi u porodičnom stanu na Vračaru, dok se sportista iselio odatle.

Ovako izgleda stan Jelisavete Orašanin:

Glumica Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić živeli su u luksuznom stanu na Vračaru Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Veza sa 11 godina mlađim kolegom

Jelisaveta je navodno već nekoliko meseci u vezi sa Pavlom Mensurom sa kojim se godinama unazad blisko družila te je izgleda iz prijateljstva proizišlo i nešto više među njima dvoma.

Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Ni glumica, ni glumac ni su demantovali navode medija o svojoj romansi, a glumičine komšije kažu da je njihova ljubav opšte poznata stvar te da to traje već neko vreme.

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Jelisaveta Pavle Izvor: Kurir televizija