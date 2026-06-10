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Kristen Stjuart i Robert Patinson bili su zlatni par Holivuda. Glavni glumci planetarno popularne franšize Twilight (Sumrak saga) bili su u vezi od 2009. godine. Za milione obožavatelja širom sveta, njihova ljubavna priča sa ekrana bila je stvarna. Mediji su ih pratili u stopu, a pritisak javnosti bio je ogroman. U julu 2012. godine, franšiza je trebalo da doživi svoj finale premijerom poslednjeg filma Breaking Dawn – Part 2, što znači da je pažnja medija bila na vrhuncu.

Foto: Profimedia

Trenutak kada je sve puklo

Dana 24. jula 2012. godine, američki tabloid Us Weekly objavio je ekskluzivnu naslovnu stranu sa fotografijama koje su šokirale svet.

Paparaci su ulovili Kristen Stjuart (tada 22-godišnjakinju) u veoma intimnim i strastvenim trenucima sa britanskim rediteljem Rupertom Sandersom (tada 41-godišnjakom). Sanders je bio reditelj filma Snow White and the Huntsman (Snežana i lovac), u kojem je Kristen igrala glavnu ulogu.

Fotografije su nastale 17. jula u Los Anđelesu, na nekoliko lokacija:

Prvo su uslikani u automobilu kako se grle i ljube.

Zatim u jednom napuštenom parku gde su razmenjivali nežnosti, očigledno misleći da ih niko ne vidi.

Kristen je prevarila Roberta Patinsona, dok je Sanders prevario svoju suprugu, poznatu britansku manekenku Liberti Ros sa kojom je imao dvoje male dece. Da stvar bude gora, Liberti Ros je takođe glumila u istom filmu – igrala je majku Kristen Stjuart (kraljicu Eleanor).

Javno izvinjenje kakvo Holivud ne pamti



Samo dan nakon što su fotografije preplavile internet, svesna da ne može ništa da demantuje, Kristen Stjuart je povukla potez koji je bio presedan za holivudske zvezde tog kalibra – izdala je zvanično, duboko emotivno i javno saopštenje za medije u kojem je priznala krivicu:

„Duboko mi je žao zbog bola i poniženja koje sam nanela onima koji su mi bliski i svima koji su ovim pogođeni. Ova trenutna nepromišljenost ugrozila je najvažniju stvar u mom životu, osobu koju najviše volim i poštujem, Roba. Volim ga, volim ga, tako mi je žao.“

Kristen Stjuart Foto: Casey Flanigan/IS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Ubrzo nakon nje, javno izvinjenje uputio je i Rupert Sanders, izjavivši da je „apsolutno skrhane bolom koji je naneo svojoj porodici“ i da se nada da će mu supruga i deca oprostiti.

Neposredne posledice i reakcije javnosti

Reakcija javnosti bila je agresivna i podeljena. Obožavatelji Twilight sage bili su besni na Kristen, optužujući je da je uništila „bajku“. Internet su preplavili video-snimci uplakanih fanova koji cepaju njene postere.

Zanimljivo je da se u celu priču tada umešao i Donald Tramp koji je na svom Tviter nalogu napisao nekoliko tvitova posvećenih ovom paru, od kojih je najpoznatiji: „Robert Patinson ne bi trebalo da primi nazad Kristen Stjuart. Prevarila ga je kao psa i uradiće to opet – samo gledajte. Može on mnogo bolje!“

Kristen je momentalno sklonjena iz planova za nastavak filma Snow White and the Huntsman. Nastavak je snimljen nekoliko godina kasnije pod nazivom The Huntsman: Winter's War, ali sa Krisom Hemsvortom u glavnoj ulozi i sa potpuno novim rediteljem, dok su i Kristen i Sanders dobili otkaz.

Kristen Stjuart Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Kako se sve završilo?

Robert i Kristen

Iako se Robert Patinson odmah iselio iz zajedničke kuće u Los Anđelesu, par je u septembru 2012. pokušao da pruži vezi još jednu šansu. Pojavili su se zajedno na crvenom tepihu u novembru zbog promocije poslednjeg dela Sumraka, glumeći da je sve u redu kako ne bi ugrozili uspeh filma. Međutim, poverenje je bilo nepovratno izgubljeno i u maju 2013. godine su definitivno raskinuli.

Rupert i Liberti

Supruga Ruperta Sandersa, Liberti Ros, pokušala je da spase brak odlaskom na terapiju, ali je u januaru 2013. godine podnela zahtev za razvod. Razvod je okončan 2014. godine pod veoma nepovoljnim finansijskim uslovima za Sandersa.