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Glumac Stevan Piale i njegova supruga Una, dobili su treće dete, a radosne vesti podelio je sa svojim brojnim fanovima.

Njihova porodica postala je bogatija za još jednu devojčicu, kojoj su ponosni roditelji dali ime Nađa. Radosne vesti obradovale su brojne prijatelje, kolege i fanove popularnog glumca.

Foto: StevanPiale/Instagram

Glumac je na svom Instagram profilu objavio fotografije iz porodilišta i otkrio da je njegova supruga na svet donela treću ćerku, a prinovi su se posebno obradovale i njene starije sestre.

- Svet u svakom trenutku mora da ima bar jednu Nađu Piale - napisao je glumac u objavi.

Ponosni roditelji za najmlađu naslednicu odabrali su ime Nađa, koje vodi poreklo iz staroslovenskog jezika i simbolizuje nadu, veru u bolje sutra i optimizam.

Foto: Damir Dervišagić

Privatni život godinama uspešno čuva daleko od očiju javnosti. Upravo zbog toga vest o prinovi izazvala je veliko interesovanje među njegovim pratiocima.

Dolaskom male Nađe, glumac je po treći put postao otac, a njegova porodica sada broji tri ćerke.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)