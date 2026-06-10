Dua Lipa nakon tri dana bahaćenja u Italiji, nastavlja da se rasipa: Otputovala na medeni mesec, a kad čujete koliko košta hotel...
Novopečeni supružnici Dua Lipa i Kalum Tarner nastavljaju odmor na Siciliji, gde provode medeni mesec u hotelu u kojem je snimana popularna serija "Beli lotos" (The White Lotus).
Par je viđen kako razmenjuje nežnosti u luksuznom odmaralištu u kojem cene noćenja dosežu i do 4600 evra, a sve to nakon natpisa o tajnom venčanju vrednom 1,7 miliona evra, piše Dejli Mejl.
Pevačica i glumac odseli su u hotelu Four Seasons San Domenico Palace u Taormini, poznatom kao lokacija druge sezone HBO hit serije. Tamo su snimljeni kako uživaju pored hotelskog infiniti bazena, gde su se ljubili i grlili.
Venčanje u tajnosti
Na Siciliju su otputovali nakon natpisa o tajnoj ceremoniji venčanja, koja se navodno održala na seoskom imanju u Velikoj Britaniji. Par se prvi put našao u fokusu javnosti u januaru ove godine, kada su snimljeni kako se ljube nakon jedne zabave na Beverli Hilsu.
Ubrzo nakon toga, izvori su za Page Six potvrdili njihovu vezu. "Novo je, ali ludi su jedno za drugim", rekao je tada izvor. Nedugo zatim viđeni su i na sastanku u Santa Monici.