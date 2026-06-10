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Novopečeni supružnici Dua Lipa i Kalum Tarner nastavljaju odmor na Siciliji, gde provode medeni mesec u hotelu u kojem je snimana popularna serija "Beli lotos" (The White Lotus).

Par je viđen kako razmenjuje nežnosti u luksuznom odmaralištu u kojem cene noćenja dosežu i do 4600 evra, a sve to nakon natpisa o tajnom venčanju vrednom 1,7 miliona evra, piše Dejli Mejl.

1/13 Vidi galeriju Venčanje Dua Lipa u Veneciji Foto: PINO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pevačica i glumac odseli su u hotelu Four Seasons San Domenico Palace u Taormini, poznatom kao lokacija druge sezone HBO hit serije. Tamo su snimljeni kako uživaju pored hotelskog infiniti bazena, gde su se ljubili i grlili.

Venčanje u tajnosti

Na Siciliju su otputovali nakon natpisa o tajnoj ceremoniji venčanja, koja se navodno održala na seoskom imanju u Velikoj Britaniji. Par se prvi put našao u fokusu javnosti u januaru ove godine, kada su snimljeni kako se ljube nakon jedne zabave na Beverli Hilsu.

Venčanje Dua Lipe i Kaluma Tarnera Foto: Pino/Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ubrzo nakon toga, izvori su za Page Six potvrdili njihovu vezu. "Novo je, ali ludi su jedno za drugim", rekao je tada izvor. Nedugo zatim viđeni su i na sastanku u Santa Monici.