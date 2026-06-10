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Glumac Predrag Smiljković proslavio se ulogom Tike Špica koja mu je i obeležila karijeru. Tek godinama nakon snimanja otkrio je pojedinosti koje su se dešavale iza kulisa. Mnogi su se iznenadili onim što je rekao.

Naime, tek nedavno otkrio je javnosti da je bio zaljubljen u Biljanu Nikolić, koja je u seriji igrala Špicovu ženu Žaklinu Žake Stojković. Ta ljubav bila je obostrana, a kolege glumci godinama su bile u vezi. To niko nikada nije ni naslutio:

Foto: Printscreen/Tviter

" Bio sam sa glumicom Biljanom Nikolić u ozbiljnoj vezi četiri godine", priznao je Smiljković godinama kasnije.

Biljana je danas majka dvojice sinova i ima 50 godina. Nju smo pratili i u domaćoj seriji "Agencija za SiS", nakon čega se povukla iz javnosti, te uglavnom igra u Krusevačkom pozorištu, gde je stalno angažovana.

Zajednički kadar Tike Špica i Žake Foto: Youtube Screenshot

Ljubav sa mladom italijanskom glumicom

– Ova osoba koja je trenutno pored mene, ako uđe u kadar, Jelena Gandosi… Inače, sada smo u emotivnoj vezi – rekao je Smiljković.

Dodao je i da postoji mogućnost zajedničkog projekta međunarodnog značaja:

Glumac Predrag Smiljković poznat kao Tika Špic pokazao mladu devojku Foto: Instagram

– Moguće je da će biti neka koprodukcija sa Italijom. Videćemo… Ne bih mnogo unapred, ali ako se to desi, to može da bude big stori, odnosno nešto veliko – istakao je, vidno uzbuđen u emisiji "Kad se kamere ugase".

Na društvenim mrežama par je jesenas podelio i prvu zajedničku fotografiju sa putovanja. Jelena ima 36 godina, dok Smiljković ima 55, ali razlika u godinama očigledno im ne smeta. Nije poznato da li je njihova ljubav opstala do sada, ali na zabeleženim kadrovima su blistali od sreće.