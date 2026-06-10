Usred afere oko veze sa Jelisavetom, oglasio se Pavle Mensur: Evo šta je imao da poruči
Cela javnost danima bruji o navodnoj vezi Pavla Mensura sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin. Sada je on rešio da se aktivira na društvenim mrežama i otkrije kako provodi vreme usred ove drame.
On je podelio sliku iz noćne vožnje centrom grada, te se snimio kako ide kroz Nušićevu ulicu, a kadrove je zabeležio i objavio na svom Instagram profilu.
On je u objavi označio pevača Đorđa Ćulafića Džordžija, čiju je numeru objavio i ostavio zanimljiv komentar
"Seksi", napisao je Pavle Mensur u objavi.
Inače, Pavle je pre nekoliko dana na svom Instagram profilu objavio nekoliko fotografija na kojima se jasno vidi da je u pitanju Jelisavetina senka, koju je ona i lajkovala, a paparaco fotografi uspeli su i da ih uslikaju zajedno na jednom okupljanju, gde su se sve vreme grlili i ljubili i nisu se krili od prisutnih ljudi.
Kako je vest o njihovoj romansi podigla ogromnu prašinu, pojedini mediji su stupili u kontakt s novopečenim parom. Tako je Pavle na pitanje da prokomentariše vezu sa 11 godina starijom koleginicom kratko rekao: "Molim vas...", dok je Jelisaveta dva dana zaredom govorila: "Halo, da li me čujete? Halo, prekidate mi...".