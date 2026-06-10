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Cela javnost danima bruji o navodnoj vezi Pavla Mensura sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin. Sada je on rešio da se aktivira na društvenim mrežama i otkrije kako provodi vreme usred ove drame.

On je podelio sliku iz noćne vožnje centrom grada, te se snimio kako ide kroz Nušićevu ulicu, a kadrove je zabeležio i objavio na svom Instagram profilu.

pavle mensur Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

On je u objavi označio pevača Đorđa Ćulafića Džordžija, čiju je numeru objavio i ostavio zanimljiv komentar

"Seksi", napisao je Pavle Mensur u objavi.

Inače, Pavle je pre nekoliko dana na svom Instagram profilu objavio nekoliko fotografija na kojima se jasno vidi da je u pitanju Jelisavetina senka, koju je ona i lajkovala, a paparaco fotografi uspeli su i da ih uslikaju zajedno na jednom okupljanju, gde su se sve vreme grlili i ljubili i nisu se krili od prisutnih ljudi.

1/4 Vidi galeriju Fotografije Pavla Mensura i Jelisavete Orašanin koje su objavljivali na društvenim mrežama na kojima su zajedno. Foto: Instagram/Pavle Mensur, Printscreen/Instagram/PavleMensur

Kako je vest o njihovoj romansi podigla ogromnu prašinu, pojedini mediji su stupili u kontakt s novopečenim parom. Tako je Pavle na pitanje da prokomentariše vezu sa 11 godina starijom koleginicom kratko rekao: "Molim vas...", dok je Jelisaveta dva dana zaredom govorila: "Halo, da li me čujete? Halo, prekidate mi...".