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Glumica Jelisaveta Orašanin ponovo je u centru pažnje javnosti nakon razvoda od Miloša Teodosića, posebno otkako se piše o njenoj bliskosti sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom. Ipak, pre braka sa proslavljenim košarkašem, Jelisaveta je godinama bila u ljubavi sa glumcem Vukom Kostićem.

Njihova veza trajala je pet godina, a važili su za jedan od najskladnijih glumačkih parova na domaćoj javnoj sceni. Iako se nakon raskida mnogo spekulisalo o razlozima njihovog razlaza, posebno u periodu kada je Jelisaveta uplovila u vezu sa Teodosićem, Vuk nikada nije želeo da o tome govori ružno.

Pogledajte u galeriji njiihove zajedničke fotografije:

1/5 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Vuk Kostić bili su 5 godina u vezi Foto: Instagram

Naprotiv, nakon njene udaje javno je poručio da joj želi sreću. - Srećan sam zbog nje, mi smo prijatelji na prvom mestu, toliko vremena smo proveli zajedno. Oni su slobodni ljudi, ovo je slobodna zemlja - jedino je što je Vuk jednom prilikom rekao na tu temu. Jelisaveta i Vuk su nekada otvoreno govorili o svojoj ljubavi

Dok su bili u vezi, Jelisaveta i Vuk dali su zajednički intervju u kom su govorili o pažnji, ljubavi, romantičnim gestovima i odnosu koji su tada gradili daleko od skandala i teških reči.

Foto: Kurir/ Nemanja Nikolić

Na pitanje da li romantični gest ili skupoceni poklon mogu da zamene pažnju u vezi, kao i da li im se ikada dogodilo da ih partner „kupuje“ takvim stvarima, odgovorili su iskreno.

Vuk: Nisam imao takva iskustva. Mislima da nisam najbolji sagovornik da polemišem o konstantnim pažnjama i povremenim formalnim izrazima ljubavi.

Jelisaveta: Sve skupocene poklone i romantične gestove dala bih za konstantnu pažnju. Formalnost prezirem.

Glumica je tada otkrila i jedan detalj iz njihovog zajedničkog života koji ju je posebno raznežio.

- Baš pre neko veče zaspala sam u dnevnoj sobi, a on me je odneo u krevet - rekla je tada ona.

Vuk je, s druge strane, objasnio da se prava pažnja ne ogleda u velikim potezima, već u sitnicama koje dolaze spontano.

Foto: Printscreen Instagram

- Iznenadim je kada joj po povratku kući kažem da je volim, kao i svakodnevnom pažnjom. Bitno je da su ti trenuci spontani i iskreni - istakao je Vuk.

Osvojio me je svojom iskrenošću, neposrednošću i duhovitošću.

Jedan od najzanimljivijih trenutaka iz njihovog intervjua bio je odgovor Vuka Kostića na pitanje kada je shvatio da je Jelisaveta savršena za njega.

Kada je rekla: "Drago mi je, ja sam Jelisaveta."

Foto: Instagram

Oboje su tada govorili i o tome kako bi reagovali da ih partner prevari. Njihovi odgovori bili su kratki, ali jasni.

- Istog trenutka bih ga ostavila - rekla je.

- Tog trenutka bih je zaboravio - izričit je bio Vuk.

„Promenio sam se nabolje“

Vuk je u istom razgovoru priznao da ga je ljubav sa Jelisavetom promenila i da je u njenom prisustvu pronašao mir koji mu je u tom trenutku bio potreban.

- Otkako sam sa Jelisavetom, promenio sam se nabolje. Ona je u moj život ušla u trenutku kada mi je bila potrebnija nego ja njoj. Umirila me je, ozdravila, a ja sam se ostavio nekih loših navika - objasnio je tom prilikom glumac za Story.

Video: Jeliaveta Orašanin igra na haubi