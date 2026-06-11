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Tursku javnost potresla je nova policijska akcija u Istanbulu, u kojoj su, prema pisanju tamošnjih medija, privedene 22 osobe u okviru istrage koja se dovodi u vezu sa navodnim krivičnim delima povezanim sa narkoticima i prostitucijom.

Među osobama koje se pominju u lokalnim izveštajima nalaze se i brojna poznata imena iz sveta muzike, televizije i društvenih mreža. Kako se navodi, među privedenima su pevač Kenan Dogulu, glumica Beren Sat, muzičar Ozan Dogulu, glumac Enis Arikan, pevač Berdan Mardini, kao i influenser Kerimčan Durmaz.

Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Prema pisanju agencije AP o ranijem širenju ove istrage, postupak se vodi pod nadzorom istanbulskog tužilaštva, a u prethodnim talasima istragom su bili obuhvaćeni i drugi ljudi iz medijskog i zabavnog sveta.

Policija izdala naloge za privođenje 22 osobe

Turske vlasti već duže vreme sprovode pojačane akcije protiv trgovine i zloupotrebe narkotika, koje državni organi opisuju kao pitanje javnog zdravlja i bezbednosti.

Prvo lekarski pregledi, potom saslušanja

Polgedajte u galeriji fotografije Beren Sat u seriji "Sultanija Kosem":

1/27 Vidi galeriju Beren Sat kao sultanija Kosem Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Nakon privođenja, osumnjičeni su odvedeni na medicinske preglede, što je uobičajena procedura u policijskim postupcima u Turskoj. Nakon toga su prebačeni u prostorije Odeljenja za borbu protiv narkotika u istanbulskoj četvrti Kučukčekmedže, gde bi trebalo da daju izjave u okviru istrage.

Za sada nije objavljeno više detalja o tome šta se konkretno stavlja na teret svakoj od privedenih osoba, niti u kojoj fazi se nalazi postupak.

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