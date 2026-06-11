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Američki muzičar Mašin Gan Keli, pravim imenom Kolson Bejker, iznenadio je javnost kada je veći deo torza i ruku prekrio crnom tintom. Ekstremna „blackout“ tetovaža potpuno je promenila njegov izgled, ali je proces, kako je sada otkrio, bio mnogo teži i opasniji nego što je očekivao.

Poznati reper i roker, koji je široj javnosti poznat i po vezi sa glumicom Megan Foks, ispričao je da je odluka o promeni tela bila povezana sa promenama kroz koje je prolazio i kao umetnik i kao čovek. Ipak, ono što je trebalo da bude simbol novog početka, ubrzo se pretvorilo u ozbiljan fizički izazov.

Foto: BauerGriffin / INSTAR Images / Profimedia

Hteo je da „ponovo izmisli“ sebe

Mašin Gan Keli je objasnio da je želeo da novi izgled prati njegovu umetničku transformaciju. Kako je menjao zvuk i pravac u muzici, tako je poželeo da promeni i ono što vidi u ogledalu.

- Na isti način na koji sam ponovo izmislio svoj zvuk, želeo sam ponovo da izmislim i svoje telo - rekao je on za „Bilbord Kanada“.

Tetovažu mu je radila poznata tattoo umetnica Roks, koja ga je odmah upozorila da se tako veliki zahvat ne radi preko noći. Prema njenoj proceni, za bezbedan završetak bilo je potrebno oko dve godine, kako bi koža i telo imali vremena da se oporave između sesija.

Međutim, MGK nije želeo da čeka.

- Upozorila me je da će to biti gotovo nemoguće, čak i kada je u pitanju tolerancija na bol - prisetio se muzičar.

Njegov odgovor bio je kratak:

Foto: VEGAN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Da, imamo dva meseca.

Telo je počelo da šalje ozbiljne signale

Umesto da pravi duže pauze, muzičar je gotovo svakodnevno odlazio u studio u Los Anđelesu. Satima je trpeo bol dok su stare, šarene tetovaže nestajale ispod slojeva crne tinte.

Već posle prve nedelje, organizam je počeo da reaguje.

- Nakon prve nedelje, došli smo do limfnih čvorova oko mojih pazuha i ramena i jako sam se razboleo - ispričao je on.

Simptomi su, kako kaže, bili zabrinjavajući.

- Koža mi je počela da žuti. Nisam mogao da spavam. Prestao sam da pomeram određene delove gornjeg dela tela.

Iako je znao da će proces biti bolan, nije očekivao da će ga dovesti do tačke u kojoj telo počinje da otkazuje. Ogromna količina tinte, kratki rokovi i svakodnevne sesije iscrpeli su ga mnogo više nego što je mogao da pretpostavi.

Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Stare tetovaže više nije želeo da gleda

Iza ove odluke, kako je objasnio, nije stajala samo želja za drugačijim izgledom. Mašin Gan Keli je priznao da ga stare tetovaže više nisu predstavljale i da su ga podsećale na periode života koje je želeo da ostavi iza sebe.

U jednom trenutku, gledajući svoje telo, zapitao se ko je zapravo postao.

- Video sam smrt i drogu u svim tim šarama koje sam doslovno ispisivao po svom telu - rekao je.

Kako je naveo, na njegovoj koži su se mešali simboli različitih životnih faza.

- Bilo je srećnih tetovaža, tužnih tetovaža, svetih i paklenih tetovaža. Bilo je to kao da moja bipolarnost vrišti sa moje kože.

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