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Poznata srpska manekenka Katarina Vučetić, koju domaća javnost najviše pamti po učešću u takmičenju "Survivor" i herojskom činu kada je odvratila dečka od namere da skoči sa Brankovog mosta, odavno se udala i povukla iz javnog života. Ipak, iza nje je ostala jedna veoma zanimljiva porodična anegdota vezana za snimanje kultne "Žikine dinastije".

Malo ko zna da je čuvena scena iz ovog ostvarenja, kada Boba odlazi u vojsku, a legendarni Dragomir Bojanić Gidra (Žika) završava u senu sa Darom Čalenić (Dara), snimana upravo u dvorištu Katarinine bake. Iako je prisustvo filmske ekipe donelo ushićenje u selo, jedan detalj iz kadra - obično jato ćurki - postao je razlog za žestoku raspravu.

Katarina je objasnila kako su ove životinje izazvale pravi komšijski "rat" između njene bake i prve komšinice:

"Pošto se ta scena snimala u dvorištu moje bake, svi u selu su bili ushićeni. Međutim, velika svađa je nastala jer se u kadru kada Žika vodi Daru u seno vide ćurke i moja baka se sa komšinicom posvađala oko toga čije su zapravo ćurke bile u kadru. Dugo posle toga nisu govorile", otkrila je Katarina Vučetić jednom prilikom.

Bila u braku sa najboljim drugom

Inače, Vučetićka je pre nekoliko godina bila u braku sa najboljim drugom,Darkom Manojlovićem od kojeg se razvela 2019. godine.

Katarina Vučetić Foto: Printscreen/Instagram

- Darko i ja razveli smo se u septembru 2019, posle sedam godina braka. Jednostavno, naši pogledi na život postali su toliko različiti da smo shvatili da svako treba da krene svojim putem. Naravno, ne kaže se tek tako da je na skali stresova razvod odmah iza smrti voljene osobe. Ni meni nije bilo lako, ali kad si psihički spreman za neki korak, onda ga lakše učiniš - govorila je Katarina svojevremeno.

(Kurir.rs/ Blic)

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