Slušaj vest

Čuveni glumac i zvezda vesterna, Džon Vejn, pojavio se u ukupno 179 filmskih i televizijskih produkcija tokom svoje karijere, a Američki filmski institut ga je 1999. proglasio jednom od najvećih muških zvezda klasične američke kinematografije.

Međutim, o Vejnu se, za života, nije pisalo samo zbog profesionalnih uspeha, već je pažnju javnosti privlačio i svojim burnim ljubavnim životom.

Džon Vejn Foto: The History Collection / Alamy / Profimedia

Prvi brak

Vejn se ženio tri puta, a prva supruga Žozefina imala je samo 15 godina kada ga je upoznala. Njena porodica protivila se toj vezi zbog razlika u veri, međutim, pristali su kada se Vejnom finansijski status poboljšao. Nakon sedam godina, stali su na "ludi kamen", to nešto kasnije, odnos je zapao u krizu.

Žozefina je bila ljubomorna na sve one lepotice na setovima koje su ga okruživale, a razlikovali su se i pogledi kako treba odgajati njihovu decu, zbog čega su se razveli 1945. godine.

Drugi brak i pokušaj ubistva

Međutim, još su bili u braku kada je Vejn upoznao narednu suprugu - meksičku glumicu Esperanzu Baur Dijaz. Nažalost, Dijazova je bila bolesno ljubomorna na Vejnov odnos sa četvoro dece i smetala joj je i njegova posvećenost poslu.

Postojale su optužbe i protivtužbe za nevernost, nasilje u pijanom stanju, emocionalnu okrutnost i "zaluđivanje". Vejn je opisao svoju ženu kao "pijanicu" koja bi pala, a zatim ga optužila da ju je gurnuo.

Dijaz je shvatila da je Vejn vara, baš kao što je to radio i sa bivšom, te ga je jedne noći, kada se kući vratio pijan, sačekala s pištoljem na vratima i zamalo upucala.

Razveli su se 1954. godine, a Esperanza ga nikad nije prebolela. Veruje se da se napila do smrti, te umrla od srčanog udara.

Treći brak sa 21 godinu mlađom

Vejnova treća žena, Pilar Palete, bila je ćerka peruanskog senatora. Upoznala je Vejna, koji je bio 21 godinu stariji od nje, kada je bio u poseti Peruu, tražeći lokacije za njegov film "The Alamo".

Pogađate - on je tada još uvek bio u braku, ali i je i ona bila udata za lovca na divljač Ričarda Veldija. Čim su im razvodi bili okončani, par se venčao na Havajima.

Imali su troje dece: Aisu Vejn, Džona Itana Vejna i Marisu Vejn, a Pilar se povukla iz glume kako bi brinula o porodici.

Rak sve promenio

Njihov brak počeo da se menja nakon što je Vejnu dijagnostikovan rak pluća 1964.godine. Rak je bio u kasnoj fazi, pa su mu morala da odstrane četiri rebra i levo plućno krilo. Činilo se da je izlečen, iako je bio teškog daha. Uprkos ovoj dijagnozi, brzo je nastavio sa žvakanjem duvana i pušenjem cigara. Pilar je ostala u braku sa Vejnom do njegove smrti od raka, iako se iselila iz kuće koju su zajedno delili 1973. godine.

Džon Vejn Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Smrt i "ružan, snažan i dostojanstven"

Džon Vejn umro je od raka stomaka 11. juna 1979. u Medicinskom centru UCLA. Sahranjen je na groblju Pacific Viev Memorial Park u Corona del Mar, Nevport Beach. Tražio je da na njegovom nadgrobnom spomeniku stoji "Feo, Fuerte i Formal“, španski epitaf koji je Vejn opisao kao "ružan, snažan i dostojanstven".

Video: Selo u Banatu gde su snimali vestern