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Manekenka Krisi Tajgen podelila je tužne vesti obavestivši svoje fanove da je njen otac preminuo. Kako je rekla, sve se desilo iznenada.

„Juče sam se probudila s tatom, a zaspala sam bez njega", započela je svoju emotivnu objavu američka manekenka i preduzetnica Krisi Tajgen, kojom je obznanila smrt svoga oca Rona.

Opisala je kako je dan tekao potpuno uobičajeno, ispunjen svakodnevnim obavezama i malim radostima, nesvesna tragedije koja će uslediti.

Krisi Tajgen Foto: chrissyteigen/instagram

„Sve se odvijalo kao i inače. Žurila sam pod tuš. Pokupila punjenje iz psećih igračaka. Odgovorila na neke mejlove. Neke izbegla. Smejala sam se s prijateljicama i obukla lepu haljinu za rođendan jedne od njih. Snimila sam video. Kako je slatka ova haljina! A onda je moj tata samo... je*** umro", napisala je Tajgen u svom prepoznatljivom, sirovo iskrenom stilu, kojim je dočarala iznenadnost i brutalnost gubitka.

Priznala je kako, uprkos tome što je godinama bila svesna da ima „starog tatu", nije bila spremna na bol koju je osetila. Uz potresne reči, Krisi je podelila i kratak, humorističan video koji savršeno oslikava ličnost njenog oca. U njemu Ron Tajgen Stariji sedi za stolom i žali se kako je pojeo previše lososa.

„Toliko sam lososa pojeo da više nikad neću taknuti losos", govori dok se u pozadini čuje smeh porodice. Upravo je to bio njen otac, kako ga opisuje - čovek koji je „mrzeo gotovo sve na svetu što nije bila bas gitara, sving ples, drvorezbarstvo, životinje, Jutjub ili njegova porodica".

Ron Tajgen Stariji, inače električar po struci, bio je toliko ponosan na svoju ćerku da je jednom prilikom na ruci tetovirao njen portret. U komentarima ispod objave javili su se brojni prijatelji i pratioci kako bi izrazili saučešće. Posebno se istakla poruka njenog supruga, Džona Ledženda.

Foto: Elena & Pedro / SplashNews.com / Splash / Profimedia

„Toliko te volimo, tata Ron. Tako mi je drago što si proveo toliko vremena sa svojim unucima. Voleo sam da te gledam kako blistaš od ponosa zbog predivne porodice koju si pomogao da stvoriš", napisao je muzičar.

Kroz svoju objavu, Krisi Tajgen je podelila ne samo vest o smrti, već i duboko ličan portret oca čiju je mrzovoljnu, ali i toplu prirodu obožavala. „Bože, toliko te volim. Pričaću s tobom svake noći. Hvala ti što si bio tako divan tata. Sve dok se ponovo ne budemo žalili", zaključila je svoju posvetu. Ova objava ostaje kao dirljiv spomen na oca i kao iskren prikaz tuge koja ne bira ni vreme ni mesto, podsećajući da se iza bleštavila javnog života kriju stvarni ljudi sa stvarnim osećanjima i gubicima.