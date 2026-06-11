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Bruklin Bekam, najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam, priznao je da „poslednjih pet godina nije imao posao” jer se potpuno posvetio pokretanju brenda ljutih sosova. Iako se ranije oprobao kao model, stilista, kuvar i fotograf, sada tvrdi da se tek nedavno pronašao u preduzetništvu.


Na Trajbeka filmskom festivalu u Njujorku, Bruklin je govorio o svojoj karijeri i brendu ljutih sosova.

„Pokušavao sam da shvatim čime želim da se bavim u životu i kakvu karijeru želim da gradim”, rekao je. Otkrio je da je ideja za sosove nastala sasvim slučajno.

Bruklin Bekam , Nikola Pelc
Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Uglavnom, supruga i ja smo se jedne večeri prilično napili u stanu i počeli da pravimo ljuti sos. Pogledao sam neki kratki video o pripremi, a već sledećeg dana pokušao sam ponovo da ga napravim”, ispričao je.

Poslednjih godina sve se više govori o navodnom raskolu između Bruklina i ostatka porodice Bekam. Čini se da on i njegova supruga Nikola Pelc nisu u bliskim odnosima sa njegovim roditeljima i braćom. Dodatnu pažnju privukla je pesma njegovog brata Kruza, „Loneliest Boy” (Najusamljeniji dečko), za koju mnogi veruju da je očigledna aluzija na Bruklina.

Viktorija Bekam, Kruz Bekam, Bruklin Bekam, Nikola Pelc
Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Stihovi pesme glase: „Najusamljeniji dečko, mama ne govori mnogo, to joj slama srce. Vidi se to u sitnicama koje ne činiš. Pretpostavljam da si na kraju ostao sam, ti i samo ti. Reci mi kako živiš kad nemaš koga da izgubiš?”

Odnose je dodatno zakomplikovala informacija da je Bruklin roditeljima poslao pravno upozorenje i zatražio da ga ubuduće kontaktiraju isključivo preko njegovih zastupnika, što ukazuje na ozbiljne probleme unutar porodice.

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Viktorija Bekam i Nikola Pelc

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viktorija bekam Izvor: Instagram/victoriabeckham