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Bruklin Bekam, najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam, priznao je da „poslednjih pet godina nije imao posao” jer se potpuno posvetio pokretanju brenda ljutih sosova. Iako se ranije oprobao kao model, stilista, kuvar i fotograf, sada tvrdi da se tek nedavno pronašao u preduzetništvu.



Na Trajbeka filmskom festivalu u Njujorku, Bruklin je govorio o svojoj karijeri i brendu ljutih sosova.

„Pokušavao sam da shvatim čime želim da se bavim u životu i kakvu karijeru želim da gradim”, rekao je. Otkrio je da je ideja za sosove nastala sasvim slučajno.

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Uglavnom, supruga i ja smo se jedne večeri prilično napili u stanu i počeli da pravimo ljuti sos. Pogledao sam neki kratki video o pripremi, a već sledećeg dana pokušao sam ponovo da ga napravim”, ispričao je.

Poslednjih godina sve se više govori o navodnom raskolu između Bruklina i ostatka porodice Bekam. Čini se da on i njegova supruga Nikola Pelc nisu u bliskim odnosima sa njegovim roditeljima i braćom. Dodatnu pažnju privukla je pesma njegovog brata Kruza, „Loneliest Boy” (Najusamljeniji dečko), za koju mnogi veruju da je očigledna aluzija na Bruklina.

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Stihovi pesme glase: „Najusamljeniji dečko, mama ne govori mnogo, to joj slama srce. Vidi se to u sitnicama koje ne činiš. Pretpostavljam da si na kraju ostao sam, ti i samo ti. Reci mi kako živiš kad nemaš koga da izgubiš?”

Odnose je dodatno zakomplikovala informacija da je Bruklin roditeljima poslao pravno upozorenje i zatražio da ga ubuduće kontaktiraju isključivo preko njegovih zastupnika, što ukazuje na ozbiljne probleme unutar porodice.