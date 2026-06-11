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Robert Karadin je potražio pomoć za svoje mentalno zdravlje samo jedan dan pre hitnog medicinskog stanja koje je na kraju dovelo do njegove smrti, navodi se u izveštaju sudskog veštaka do kojeg je došao časopis Pipl.

Glumac, poznat po ulogama u projektima Lizi Mekgvajer i Osveta štrebera, dobrovoljno se prijavio u neuropsihijatrijsku bolnicu „Resnik” na Univerzitetu Kalifornija u Los Anđelesu (UCLA) 16. januara zbog neprekidnih suicidalnih ideja, piše u izveštaju Odeljenja sudskih veštaka okruga Los Anđeles.

Robert Karadin Foto: Carla Van Wagoner / Alamy / Profimedia

Sledećeg dana, osoblje je pronašlo Karadina u njegovoj bolničkoj sobi „bez svesti” i „u stanju srčanog zastoja” nakon pokušaja da sebi oduzme život. Primljen je na intenzivnu negu, gde je njegovo „stanje nastavilo da se pogoršava” sve do smrti 23. februara, navodi se u izveštaju. Imao je 71 godinu.

Zdravstveni centar UCLA i Neuropsihijatrijska bolnica „Resnik” nisu odgovorili na zahtev časopisa Pipl za komentar. Prema izveštaju sudskog veštaka, Karadin je preminuo usled komplikacija izazvanih anoksičnom povredom mozga (nedostatkom kiseonika). Utvrđeno je da je smrt nastupila samoubistvom.

Dokumentacija pokazuje da je Karadin imao istoriju anksioznosti, bipolarnog poremećaja, teške depresije sa psihotičnim karakteristikama, kao i ranije pokušaje samoubistva.

Foto: Lisa OConnor/ AFF-USA.COM / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U izveštaju istražitelja navodi se da je Karadinova ćerka rekla nadležnima da se on borio sa bipolarnim poremećajem, depresijom i psihozom otprilike dve decenije, kao i da je neposredno pre odlaska na lečenje postajao sve depresivniji.

Pipl je ranije preneo da je Kancelarija sudskog veštaka u Los Anđelesu proglasila Karadinovu smrt samoubistvom. Nakon njegove smrti, porodica Karadin je podelila saopštenje sa časopisom Pipl, sećajući se njega kao voljenog oca, dede, ujaka i brata.

„Sa dubokom tugom moramo da podelimo vest da je naš voljeni otac, deda, ujak i brat Robert Karadin preminuo”, navodi se u saopštenju.

Robert Carradine Foto: Admedia, Admedia Wire LLC / Alamy / Profimedia

„U svetu koji može delovati tako mračno, Bobi je uvek bio svetionik za sve oko sebe. Slomljeni smo zbog gubitka ove predivne duše i želimo da odamo priznanje Bobijevoj hrabroj i skoro dvodecenijskoj borbi sa bipolarnim poremećajem. Nadamo se da njegov put može osvetliti i podstaći rešavanje stigme koja prati mentalne bolesti. U ovom trenutku tražimo privatnost kako bismo ožalili ovaj neshvatljiv gubitak. Sa zahvalnošću na vašem razumevanju i saosećanju.”

Karadin se prvi put pojavio na ekranu pored Džona Vejna u filmu Kauboji 1972. godine, pre nego što je izgradio višedecenijsku karijeru u Holivudu. Kasnije je glumio u filmovima kao što su Ulice zla, Povratak kući i franšizi Osveta štrebera, u kojoj je igrao Luisa Skolnika. Mlađoj publici bio je nadaleko poznat po ulozi Sema Mekgvajera, oca glavne junakinje koju je tumačila Hilari Daf, u seriji Lizi Mekgvajer i istoimenom filmu.

Nakon vesti o njegovoj smrti, Dafova mu je odala počast na Instagramu. „Ovo boli”, napisala je.

„Zaista je teško suočiti se sa ovom realnošću u vezi sa starim prijateljem. Bilo je toliko topline u porodici Mekgvajer i uvek sam se osećala tako zbrinuto od strane svojih roditelja sa ekrana. Biću večno zahvalna na tome. Duboko sam tužna što saznajem da je Bobi patio. Srce me boli zbog njega, njegove porodice i svih koji su ga voleli.”

Karadinov nekadašnji sin sa ekrana, Džejk Tomas, takođe se oprostio od njega, opisavši ga kao „jednog od najkul likova koje ste ikada mogli sresti”.

„Srce me boli danas”, napisao je Tomas. „Imao sam sreću da poznajem Bobija veći deo svog života. I bio je jedan od najkul likova koje ste ikada mogli sresti. Duhovit, pragmatičan, ponekad džangrizav, uvek pomalo ekscentričan.”