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Rumer Vilis je dobila primarno fizičko starateljstvo nad svojom ćerkom Luetom. Prema sudskim dokumentima do kojih je došao časopis Pipl, glumici iz filma Bilo jednom u Holivudu (37) dodeljeno je primarno fizičko starateljstvo nad trogodišnjom ćerkom, koju je dobila sa bivšim partnerom Derekom Ričardom Tomasom (40).

Ovo dvoje bivših partnera deliće zajedničko pravno starateljstvo i oboje će proći kroz procenu podobnosti za starateljstvo, navodi se u sudskom podnesku. Odluka takođe sadrži raspored poseta za Tomasa, kome će biti odobreno vreme sa detetom svakog drugog vikenda, počevši od 20. juna. Ove posete će u početku nadgledati jedna od dadilja Rumer Vilis, a u avgustu će preći na posete sa noćenjem bez nadzora.

Foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia

Vilisovoj i Tomasu je takođe naloženo da učestvuju u savetovanju za zajedničko roditeljstvo i komuniciraće putem aplikacije namenjene za tu svrhu.

„Gospodin Tomas je veoma zadovoljan privremenom odlukom suda o pitanjima starateljstva”, izjavio je za Pipl Majk Krecmer, Ričardov advokat. „Sudija Vajt je bio pravilno fokusiran na trenutna pitanja i pažljivo je odmerio izvedene dokaze. Drago nam je što je sud doneo odluku o starateljstvu i posetama koja gospodinu Tomasu pruža čvrstu i značajnu priliku da obnovi i razvije svoj odnos sa ćerkom Luetom.”

„Radujemo se izvođenju daljih dokaza da je gospodin Tomas otac koji voli, i koji je posvećen i predan Lueti kada sud ponovo bude razmatrao ovaj slučaj”, nastavlja se u saopštenju. „Kao što sam ranije rekao, gospodin Tomas će pitanja koja se odnose na starateljstvo nad Luetom rešavati na sudu i neće kriviti činjenice iznošenjem ovog slučaja u štampu.”

Rumer Vilis, Derek Ričard Tomas Foto: THE GARRETT PRESS/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bivši par vodi žestoku borbu oko starateljstva nad Luetom poslednjih nekoliko meseci. U maju je Vilisova u sudskim dokumentima, do kojih je došao časopis Pipl, optužila Tomasa za emocionalno zlostavljanje.

U izjavi kojom se protivi Tomasovom zahtevu za donošenje odluke o starateljstvu nad detetom, Vilisova je tvrdila da je Tomas pokazivao „stalni obrazac suludog emocionalnog zlostavljanja” koje traje još od pre njihovog raskida 2024. godine. Dodala je da se navodno zlostavljanje „često dešavalo pred maloletnim detetom ili dok su bili zarobljeni sa njim u automobilu.”

Ona je u podnesku takođe navela da je Tomasovo ponašanje ostavilo Luetu „traumatizovanom” i da „mnogo plače”, zbog čega ne želi da on ima „noćenja ili vreme sa Luetom” bez procene starateljstva nad detetom prema članu 730 Zakona o dokazima.

Vilisova je u izjavi takođe navela da je zabrinuta zbog prisustva Tomasove sadašnje verenice, Lizi Lok, tokom njegovog vremena sa detetom, zbog njegove navodne „istorije svađa u vezama, i to pred detetom.”

Foto: Printscreen/Instagram/RumerWillis

Tomas je uzvratio Vilisovoj u odgovoru podnetom kao podrška njegovom zahtevu za starateljstvo, tvrdeći da je ona podnela ovaj zahtev samo zato što je „besna” zbog „jasne naklonosti” njihove ćerke prema Lokovoj. On je takođe demantovao tvrdnje Vilisove o zlostavljanju, ali je rekao da je njihova veza bila „nezdrava.”

„Nisam počinio nikakav čin porodičnog nasilja u bilo kom obliku, uključujući bilo kakvu aktivnu prisilnu kontrolu. Naša veza je bila nezdrava i opravdano se završila, ali je nije karakterisalo nikakvo nasilje, fizički ili emocionalni napadi, niti zastrašivanje sa moje strane”, tvrdio je on.

„Odluka o prekidu veze između mene i Rumer bila je obostrana odluka doneta u našem zajedničkom najboljem interesu”, nastavio je Tomas.

Vilisova je potvrdila raskid sa Tomasom u avgustu 2024. godine. Njih dvoje su bili zajedno od 2022. godine, a u decembru te godine su potvrdili da očekuju svoju prvu zajedničku bebu. Ćerku Luetu Ajzli Tomas Vilis dobili su 18. aprila 2023. godine.