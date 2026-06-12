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Kolumbijska muzička zvezda Šakira vremenom je prerasla u istinsku ikonu fudbalskih šampionata, što je potvrdila i svojim četvrtim učešćem na najvećoj svetskoj sportskoj smotri. Njen legendarni hit "Vaka vaka" obeležio je Mundijal 2010. godine i postao planetarna himna koja se godinama nezaobilazno vrtela u diskotekama. Bilo je potpuno prirodno što je ponovo dobila poziv, pa je nakon dvanaest godina pauze još jednom zablistala pred milionima gledalaca na najpraćenijem sportskom događaju. Ipak, dok su svi hvalili njen besprekoran scenski nastup, malo ko je primetio šta se zapravo dešavalo u pozadini čitavog spektakla.

Iako je svaki sekun d televizijskog prenosa bio unapred precizno isplaniran, pevačica je želela da posveti pažnju i unese radost među ljude koji su radili na samom igralištu. Samo dan ranije, zabeležen je momenat kada je jedan TV voditelj nakratko zaustavio sopstveno uključenje u program samo da bi napravio zajednički selfi sa Šakirom.

Ples sa redarom i kršenje strogog protokola

Neposredno nakon što je završila svoju muzičku tačku, pevačica je spontano zaplesala sa jednim od radnika obezbeđenja koji očigledno nije krio svoje oduševljenje. Međutim, dok je raspoložena zvezda želela da nastavi sa neformalnim druženjem, ostali čuvari reda na stadionu počeli su užurbano da je ispraćaju sa travnate površine zbog rigoroznog vremenskog rasporeda organizatora.

Službena lica su insistirala na rigoroznom poštovanju predviđene satnice i protokola, ali je Šakira odlučila da u tom trenutku sledi sopstveni ritam, što je zabeleženo na video-snimku koji je ubrzo postao viralan.

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Pogledajte video: Pike javno ponizio Šakiru

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PIKE JAVNO PONIZIO ŠAKIRU! Izvor: Espreso