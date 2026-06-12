Nataša Ninković održala modnu lekciju: Spakovala kofere, napustila Srbiju, evo kojim povodom je izdominirala
Poznata dramska umetnica Nataša Ninković iskoristila je pauzu u obavezama kako bi posetila prestonicu Velike Britanije, a na ovo putovanje otputovala je u društvu svog sina Matije. Deo sjajnog raspoloženja i trenutaka sa ovog porodičnog odmora u Londonu glumica je otkrila svojim pratiocima putem društvene mreže Instagram.
Nataša Ninković već dugi niz godina uživa u harmoničnoj bračnoj zajednici sa privrednikom Nenadom Šarencem, koji je od nje stariji jednu deceniju i sa kojim je dobila blizance - Luku i Matiju. Ovoga puta, njeno društvo na putu bio je sin Matija, a glumica je kroz objave pokazala ponos i sreću što dragoceno vreme provodi upravo sa svojim naslednikom.
Majku i sina su obilasci londonskih ulica, kao i posete lokalnim ugostiteljskim objektima, potpuno opustili, a sa lica popularne umetnice tokom čitavog boravka nije silazio prepoznatljiv osmeh. Pored očigledne radosti, u prvom planu našla se i glumičina modna usklađenost. Dok je sin beležio momente na gradskom asfaltu, Nataša je pokazala izuzetan stil. Za ovu priliku odabrala je ležernu i prefinjenu odevnu kombinaciju - jednostavnu belu košulju i teksas pantalone širokog kroja, koje važe za apsolutni hit u svetu mode.
Brak kao prostor za lično sazrevanje
Nataša Ninković je sudbonosno „da” svom izabraniku Nenadu Šarencu izgovorila u svojoj 25. godini. Glumica je u nekoliko navrata javno govorila o svom privatnom životu, napominjući da joj je zajednica sa Nenadom donela preko potrebno životno sazrevanje.
Pogledajte fotografije Nataše Ninković sa suprugom:
"Bila sam klinka i u početku brak sam tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake," izjavila je glumica jednom prilikom za domaće medije.
Ona je tom prilikom dodala da je s godinama naučila mnogo uz svog saputnika, kao i da su deca stigla u idealnom životnom periodu.
"Danas mogu da kažem da sam sazrevala pored supruga, a i decu sam dobila u pravom trenutku, kao ispunjena žena koja može da im se potpuno posveti," zaključila je tada umetnica.
Pogledajte video: Nataša Ninković o nagradi JDP