Sina norveške princeze ne puštaju iz pritvora iako mu je majka teško bolesna: Sud doneo novu odluku
Marius Borg Hejbi, sin norveške princeze Mete-Marit, ostaje u pritvoru i neće moći da poseti majku koja se nalazi u bolnici zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.
Odluku je doneo žalbeni sud, nakon što je niži sud u Oslu prethodno dozvolio njegovo puštanje iz pritvora. Međutim, tužilaštvo se odmah žalilo na tu odluku, pa je slučaj ponovo razmatran.
Prema navodima lokalnih medija, sudije su procenile da i dalje postoji rizik da bi Hejbi, ukoliko bi bio pušten, mogao da ponovi dela koja mu se stavljaju na teret. Zbog toga je odlučeno da ostane iza rešetaka.
Mete-Marit je u bolnici zbog ozbiljne bolesti pluća
Odluka suda posebno je privukla pažnju javnosti zbog zdravstvenog stanja njegove majke. Princeza Mete-Marit, supruga norveškog prestolonaslednika Hokona, ima ozbiljne probleme sa plućima i nalazi se na lečenju.
Njeno zdravstveno stanje, prema navodima lekara, značajno se pogoršalo, a princeza je stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća. Norveška kraljevska porodica ranije je saopštila da joj je potrebna transplantacija, dok se navodi da svakodnevno koristi koncentrator kiseonika.
Mete-Marit boluje od plućne fibroze, hronične i neizlečive bolesti koja dovodi do ožiljaka na plućnom tkivu i otežava normalno disanje.
Marius Borg Hejbi tražio da bude uz majku
Hejbi je tokom sudskog saslušanja govorio o tome koliko mu teško pada to što ne može da bude uz majku u trenutku kada joj je zdravlje ozbiljno narušeno.
Prema pisanju norveških medija, on je poručio da mu je nepodnošljivo da sedi u pritvoru dok mu je majka toliko bolesna. Takođe je rekao da ne bi uradio ništa što bi dodatno pogoršalo situaciju.
Ipak, sud je na kraju prihvatio argumente tužilaštva i odlučio da pritvor ostane na snazi.
Pogledajte u galeriji fotografije princeze sa poslednjeg javnog pojavljivanja:
Suočava se sa ozbiljnim optužbama
Dvadesetdevetogodišnji Marius Borg Hejbi suočava se sa nizom optužbi, među kojima su i četiri tačke optužnice za silovanje. Presuda u postupku očekuje se u ponedeljak.
Tužilaštvo traži zatvorsku kaznu od sedam godina i sedam meseci, dok odbrana zahteva da bude oslobođen optužbi za silovanje.
Slučaj je izazvao veliku pažnju u Norveškoj, ne samo zbog težine optužbi, već i zbog činjenice da je Hejbi član šire kraljevske porodice. On je sin princeze Mete-Marit iz veze pre braka sa prestolonaslednikom Hokonom i nema kraljevsku titulu.
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