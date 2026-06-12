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Marius Borg Hejbi, sin norveške princeze Mete-Marit, ostaje u pritvoru i neće moći da poseti majku koja se nalazi u bolnici zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.

Odluku je doneo žalbeni sud, nakon što je niži sud u Oslu prethodno dozvolio njegovo puštanje iz pritvora. Međutim, tužilaštvo se odmah žalilo na tu odluku, pa je slučaj ponovo razmatran.

Prema navodima lokalnih medija, sudije su procenile da i dalje postoji rizik da bi Hejbi, ukoliko bi bio pušten, mogao da ponovi dela koja mu se stavljaju na teret. Zbog toga je odlučeno da ostane iza rešetaka.

Marius Borg Høiby Foto: Lise Aaserud / NTB Scanpix / Profimedia

Mete-Marit je u bolnici zbog ozbiljne bolesti pluća

Odluka suda posebno je privukla pažnju javnosti zbog zdravstvenog stanja njegove majke. Princeza Mete-Marit, supruga norveškog prestolonaslednika Hokona, ima ozbiljne probleme sa plućima i nalazi se na lečenju.

Njeno zdravstveno stanje, prema navodima lekara, značajno se pogoršalo, a princeza je stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća. Norveška kraljevska porodica ranije je saopštila da joj je potrebna transplantacija, dok se navodi da svakodnevno koristi koncentrator kiseonika.

Mete-Marit boluje od plućne fibroze, hronične i neizlečive bolesti koja dovodi do ožiljaka na plućnom tkivu i otežava normalno disanje.

Marijus Borg Hojbi Foto: Wenstrup/Aller/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Marius Borg Hejbi tražio da bude uz majku

Hejbi je tokom sudskog saslušanja govorio o tome koliko mu teško pada to što ne može da bude uz majku u trenutku kada joj je zdravlje ozbiljno narušeno.

Prema pisanju norveških medija, on je poručio da mu je nepodnošljivo da sedi u pritvoru dok mu je majka toliko bolesna. Takođe je rekao da ne bi uradio ništa što bi dodatno pogoršalo situaciju.

Ipak, sud je na kraju prihvatio argumente tužilaštva i odlučio da pritvor ostane na snazi.

Pogledajte u galeriji fotografije princeze sa poslednjeg javnog pojavljivanja:

1/5 Vidi galeriju Norveška princeza Mete-Маrit stavljena je na listu za transplantaciju pluća zbog teškog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja. Ona se godinama bori sa hroničnom fibrozom pluća, neizlečivom bolešću koja joj je dijagnostikovana još 2018. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix / Profimedia, DPPA / Sipa USA / Profimedia

Suočava se sa ozbiljnim optužbama

Dvadesetdevetogodišnji Marius Borg Hejbi suočava se sa nizom optužbi, među kojima su i četiri tačke optužnice za silovanje. Presuda u postupku očekuje se u ponedeljak.

Tužilaštvo traži zatvorsku kaznu od sedam godina i sedam meseci, dok odbrana zahteva da bude oslobođen optužbi za silovanje.

Slučaj je izazvao veliku pažnju u Norveškoj, ne samo zbog težine optužbi, već i zbog činjenice da je Hejbi član šire kraljevske porodice. On je sin princeze Mete-Marit iz veze pre braka sa prestolonaslednikom Hokonom i nema kraljevsku titulu.

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