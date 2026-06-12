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Princeza od Velsa, Kejt Midlton, prva je članica britanske kraljevske porodice koja je potpuno prekinula odnose sa osramoćenim bivšim princom Endruom.

Prema novoj biografiji, buduća kraljica je još pre njegovog hapšenja odlučila da ga u potpunosti udalji iz porodičnih okupljanja, pa mu čak nije dozvoljavala ni da se pojavi na događajima, uključujući i ulazak kroz sporedna vrata tokom praznika.

Nakon niza skandala povezanih sa Džefrijem Epstajnom, koji su u februaru ove godine kulminirali Endruovim hapšenjem, u javnost izlaze novi detalji o dubokim podelama unutar kraljevske porodice.

U intervjuu za Page Six, kraljevski biograf Kristofer Andersen potvrdio je da je Kejt Midlton zauzela izuzetno čvrst stav i potpuno se distancirala od njega.

Princ Endru Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia, NEIL HALL/EPA

Prva koja mu je okrenula leđa

Autor knjige "Kejt! Hrabrost, gracioznost i moć žene koja će biti kraljica" navodi da je Kejt bila prva koja je povukla radikalan potez.

- Ona je prva u porodici koja ga je odbacila i potpuno se distancirala - istakao je Andersen.

Princeza od Velsa navodno je zabranila Endruu prisustvo njenom tradicionalnom božićnom koncertu u Vestminsterskoj opatiji.

Kako navodi biograf, Endru je preko posrednika pokušao da pronađe način da se pojavi, čak i diskretno, ali je dobio vrlo jasan odgovor od Kejt:

- Ne, ne želimo da se pojavljuješ pred kamerama.

Kejt Midlton Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia

Prema Andersenovim rečima, Kejt je donela takvu odluku svesno i promišljeno. Kao buduća kraljica, ona je duboko svesna težine skandala koji prate Endrua zbog njegove povezanosti sa Džefrijem Epstajnom i optužbi koje je iznela Virdžinija Džufre.

- Kejt gleda u budućnost. Ona zna da je supruga budućeg kralja, ali i majka budućeg monarha, princa Džordža - objašnjava biograf, dodajući da joj je cilj da zaštiti ugled monarhije od negativnih asocijacija.

Njena čvrsta pozicija, kako se navodi, dovela je do toga da je kralj Čarls, pod pritiskom Vilijama i Kejt, Endruu prošle godine oduzeo kraljevske titule.

Podsetimo, Endru je u februaru ove godine uhapšen na svoj 66. rođendan zbog sumnji u zloupotrebu položaja, čime je postao prvi član kraljevske porodice koji je priveden u modernoj istoriji.

VIDEO: Kejt Midlton na paradi povodom kraljevog rođendana