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Armi Hamer je viđen sa novom ženom, nekoliko godina nakon što je 2023. godine okončao razvod od Elizabet Čejmbers.

Glumac (39) je 9. juna fotografisan je u Kaliforniji sa nepoznatom ženom. Na fotografijama koje je objavio People, par je viđen u holivudskom restoranu pod nazivom ,,Pace".

Oboje su bili ležerno i usklađeno obučeni, u farmerkama. On je nosio sivu majicu i patike, dok je ona imala crni top sa čipkanim detaljima i dubokim dekolteom.

Stajling je upotpunila crnim kaubojskim čizmama. Prema navodima tog medija, razmenili su poljubac unutar restorana.

Povlačenje iz javnosti

Hamer se u velikoj meri povukao iz javnosti od 2021. godine, kada su protiv njega iznete optužbe za silovanje i fizičko zlostavljanje. Međutim, 2023. godine, Kancelarija okružnog tužioca Los Anđelesa odlučila je da ne podigne optužnicu zbog „nedovoljnih dokaza“.

Armi Hamer

Tifini Bleknel, direktorka Biroa za komunikacije, je tada izjavila za ,,People": „Slučajevi se**ualnog napada su često teški za dokazivanje, zbog čega im dodeljujemo naše najiskusnije tužioce da ih pregledaju. U ovom slučaju, ti tužioci su sproveli izuzetno temeljnu proveru, ali su utvrdili da u ovom trenutku ne postoji dovoljno dokaza da se gospodin Hamer optuži za krivično delo.“

Pogledajte u galeriji njegove fotografije:

1/5 Vidi galeriju Armi Hamer Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia

Iako Hamer nije imao pravne posledice zbog navoda o napadu, pretrpeo je određene profesionalne posledice. Uklonjen je iz filma ,,Billion Dollar Spy", a takođe je odustao od filma ,,Shotgun Wedding", koji je objavljen 2022. godine i u kojem je glumila Dženifer Lopez; Hamera je zamenio Džoš Duhamel. Takođe je izgubio saradnju sa svojom agencijom za talente ,,WME".

Bivša supruga

Hamer i njegova bivša supruga Čejmbersova, sa kojom se venčao 2010. godine, imaju dvoje dece: ćerku Harper i sina Forda.

Armi sa bivšom suprugom Elizabet Foto: Profimedia

Čejmbersova je 2025. godine govorila o njihovom odnosu kao roditelja.

„Ne volim baš tu reč ‘ko-roditeljstvo’, zar ne?“, rekla je ona. „Mislim da smo mi samo roditelji i da svako jednostavno roditeljstvo obavlja najbolje što može sa onim što ima. Naša porodica je, ponovo, veoma jaka i bolja nego ikada. Ali za mene je razvod sam po sebi trauma.“

(Kurir.rs/Najžena)

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