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Jedan od najprepoznatljivijih glumaca sa naših prostora, Vuk Kostić, naklonost prema glumačkom pozivu nasledio je od oca Mihajla Kostića Pljake, istaknutog dramskog barda. Iako je izgradio upečatljivu karijeru na filmu i televiziji, Pljakinu životnu priču pratile su velike lične nesreće i prerana smrt usled opake bolesti.

Umetnička crta u porodici Kostić prenosi se sa kolena na koleno. Još pre izbijanja Drugog svetskog rata, Vukov deda Nestor Kostić Nega bio je među začetnicima i glumcima prvog teatra u Prokuplju. Njegov naslednik Mihajlo Kostić Pljaka prvu filmsku rolu ostvario je 1957. godine u projektu "Subotom uveče". Gledaoci ga najviše pamte po upečatljivim ulogama, među kojima su lik Pavla u kultnom "Povratku otpisanih", upravnik obezbeđenja u drami "Sivi dom", kao i veterinar u popularnoj seriji "Srećni ljudi". Svoj glumački put zaokružio je rolom Milutina Nedića u komadu "Đeneral Milan Nedić".

Pogledajte kultne uloge Mihajla Kostića Pljake:

1/14 Vidi galeriju Mihajlo Kostić Pljaka Foto: Printscreen, Printscreen RTS

Teška sudbina i prerani odlazak

Iza svetla pozornice i profesionalnih trijumfa, Mihajlov život bio je obeležen teškim gubicima. Kada je imao svega sedam godina ostao je bez majke koja je preminula od tuberkuloze. Za vreme rata preživeo je tešku traumu kada su okupacione snage u porodičnom dvorištu pogubile njegovu baku, dok je nekoliko godina nakon oslobođenja u nesreći izgubio i rođenu sestru. Istaknuti umetnik preminuo je 9. marta 2001. godine od posledica leukemije. Odlazak glumačke legende pogodio je javnost širom nekadašnje Jugoslavije, a iza sebe je ostavio bračnu partnerku Gordanu, kao i naslednike Vuka i Nestora.

Vuk Kostić Foto: Kurir/ Nemanja Nikolić

Očev uticaj i trajno sećanje u prestonici

Vuk Kostić, koji brižljivo čuva svoju privatnost od medija, uvek sa neizmernim poštovanjem i ponosom ističe očevu ulogu, navodeći da mu je on bio najveći životni i profesionalni oslonac. O dubokom tragu koji je Mihajlo Kostić Pljaka ostavio u domaćoj kulturi svedoči i činjenica da su čak dve saobraćajnice u glavnom gradu imenovane u njegovu čast - Pljakina ulica na teritoriji Zemuna i Ulica Mihajla Pljake Kostića na Zvezdari.

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