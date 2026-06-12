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Svetsko prvenstvo u fudbalu uvek je mnogo više od sportskog takmičenja. Pored utakmica, golova i velikih rivalstava, pažnju javnosti privlači i sve ono što se dešava van terena - svečane lože, porodice igrača, poznata lica na tribinama i modna izdanja koja neretko postanu viralna.

Posebno mesto u toj priči imaju žene fudbalera, koje se u svetskim medijima često nazivaju WAGs. Nekada su bile predstavljane isključivo kao supruge i devojke sportista, ali se ta slika odavno promenila. Danas su mnoge od njih uspešne poslovne žene, manekenke, influenserke, glumice i osobe koje same po sebi privlače ogromnu pažnju.

Tokom Mundijala očekuje se da će upravo one biti među najfotografisanijim damama na tribinama.

Georgina Rodrigez - najpoznatija fudbalska verenica

Pogledajte u galeriji vrele kadrove Georgine Rodrigez:

1/35 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez na jahti Foto: Profimedia

Kada se govori o partnerkama fudbalera, gotovo je nemoguće zaobići Georginu Rodrigez. Verenica Kristijana Ronalda godinama je jedno od najpoznatijih lica iz sveta sportskog glamura.

Njena životna priča često se opisuje kao bajka savremenog doba. Od rada u luksuznoj prodavnici do života uz jednog od najpoznatijih fudbalera svih vremena, Georgina je izgradila sopstveni brend i postala žena koju prati milionska publika.

Danas je prepoznatljiva po luksuznom stilu, porodičnim objavama, modnim kampanjama i dokumentarnom serijalu u kojem je pokazala delić privatnog života sa Ronaldom. Gde god se pojavi, jasno je da privlači pažnju gotovo jednako kao i fudbalska zvezda pored koje stoji.

Antonela Rokuco - Mesijeva ljubav iz detinjstva

Pogledajte u galeriji fotografije Antonele Rokuco:

1/7 Vidi galeriju Antonela Rokuco Foto: Printskrin/Instagram

Za razliku od glamurozne priče Georgine Rodrigez, Antonela Rokuco često se predstavlja kao simbol tihe, stabilne i dugogodišnje ljubavi. Supruga Lionela Mesija poznaje slavnog Argentinca još iz detinjstva, a njihova veza izdržala je godine selidbi, pritiska i ogromne popularnosti.

Antonela je uz Mesija bila tokom najvećih trenutaka njegove karijere, od uspeha u Barseloni do istorijskog osvajanja Svetskog prvenstva sa Argentinom. Njih dvoje imaju trojicu sinova, a javnost je posebno voli zbog nenametljivog stila i porodične slike koju neguje.

Iako se ne nameće skandalima, Antonela je postala jedna od najpoznatijih žena u fudbalskom svetu. Njeno pojavljivanje na tribinama gotovo uvek izazove veliko interesovanje navijača i medija.

Izabel Haugseng Johansen - devojka Erlinga Halanda

Foto: Bradley Ormesher / News Licensing / Profimedia

Erling Haland jedan je od najdominantnijih napadača današnjice, ali njegov privatni život daleko je zatvoreniji od života mnogih drugih fudbalskih zvezda. Ipak, javnost zna da je u vezi sa Izabel Haugseng Johansen, devojkom koju poznaje iz Norveške.

Njihova veza privlači pažnju upravo zato što ne deluje kao tipična glamurozna fudbalska romansa. Izabel se ne trudi da stalno bude u centru pažnje, ali se često opisuje kao Halandova velika podrška i osoba koja ga poznaje mnogo pre najveće slave.

Zbog toga je mnogima posebno zanimljiva - nije klasična influenserka koja gradi popularnost na fudbalerovom imenu, već partnerka koja uglavnom bira diskretniji život.

Agustina Gandolfo - supruga Lautara Martineza

Agustina Gandolfo Foto: Printscreen/Instagram

Argentinski fudbaler Lautaro Martinez u braku je sa Agustinom Gandolfo, atraktivnom influenserkom i modelom koja ima veliki broj pratilaca na društvenim mrežama.

Agustina je poznata po objavama iz porodičnog života, putovanja, treninga i modnih kombinacija. Sa Lautarom ima decu, a njihova veza često se prikazuje kao spoj porodične stabilnosti i glamura koji prati život vrhunskih sportista.

Tokom velikih takmičenja gotovo je sigurno da će i ona biti među damama koje će privući pažnju fotografa.

Bruna Bjankardi - žena koja prati Nejmarov turbulentan život

Bruna Bjankardi i Nejmar Foto: Instagram/brunabiancardi

Kada je reč o Brazilu, pažnja javnosti neizbežno ide ka Nejmaru, a samim tim i ka Bruni Bjankardi. Njihova veza često je bila pod lupom medija, uz mnogo uspona, padova i pomirenja.

Bruna je manekenka i influenserka, a javnosti je poznata po elegantnom stilu i velikoj prisutnosti na društvenim mrežama. Sa Nejmarom ima ćerke, dok brazilski fudbaler ima i decu iz prethodnih veza.

Njihov odnos često je tema tabloida, ali Bruna je uspela da izgradi sopstveni identitet i ostane jedna od najpoznatijih žena povezanih sa fudbalskim svetom.

Tolami Benson - nova modna zvezda sa tribina

Tolami Benson Foto: Lounis Tiar / Avalon / Profimedia

Devojka Bukaja Sake, Tolami Benson, sve češće se opisuje kao nova velika zvezda među ženama fudbalera. Britanski mediji posebno prate njen stil, pa je zbog modnih izdanja sa tribina počela da dobija poređenja sa Viktorijom Bekam iz vremena kada je Dejvid Bekam bio na vrhuncu karijere.

Tolami je prepoznatljiva po modernom, mladalačkom i pažljivo osmišljenom izgledu. Svako njeno pojavljivanje na utakmicama Engleske ili Arsenala brzo završi na društvenim mrežama, gde fanovi komentarišu šta je obukla i kako je kombinovala detalje.

Upravo zbog toga mnogi očekuju da bi tokom Mundijala mogla da bude jedno od najfotografisanijih lica u publici.

Ešlin Kastro - devojka Džuda Belingema

Pogledajte u galeriji vrele kadrove Ešlin Kastro:

1/17 Vidi galeriju Ešlin Kastro, devojka engleskog fudbalera Džuda Belingema Foto: PrintscreenInstagram

Džud Belingem je jedna od najvećih mladih zvezda svetskog fudbala, pa ne čudi što se pažnja javnosti prenela i na njegov privatni život. Njegova devojka Ešlin Kastro privukla je interesovanje medija kada su se pojavile glasine o njihovoj vezi.

Njihova romansa brzo je postala tema navijača, naročito zbog Belingemove popularnosti u Real Madridu i reprezentaciji Engleske. Ešlin se sve češće pominje kao dama koju bi kamere mogle da traže na tribinama tokom velikih utakmica.

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