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Poznata glumica Ivana Dudić izazvala je veliku uznemirenost među svojim pratiocima na društvenim mrežama nakon što je objavila snimke na kojima se vide vidljive modrice i ogrebotine na njenom licu. Odmah po objavljivanju ovih prizora, zabrinuti poštovaoci njenog rada uputili su joj mnoštvo pitanja, interesujući se za njeno zdravstveno stanje i okolnosti pod kojima su povrede nastale.

Videvši kakve je reakcije pokrenula i želeći da predupredi eventualne lažne vesti i nagađanja, Ivana je rešila da razjasni o čemu je reč. Na olakšanje svih koji prate njen rad, ispostavilo se da nema mesta panici. Umetnica je pojasnila da je reč o posledicama nesrećnog pada, te je uznemirenoj publici uputila kratku poruku: "Pala sa. Sve ok."

Ivana Dudić doživela nezgodu Foto: printscreen/instagram/dudicivana

Iako su prvi kadrovi izgledali prilično uznemirujuće, glumica je umirila javnost potvrdom da je sada u redu i da proces oporavka teče po planu.

Suočavanje sa negativnim komentarima i glasinama

Uprkos podršci koju dobija, Ivana Dudić se u svojoj karijeri susretala i sa tamnijom stranom popularnosti, ističući da joj ponekad bude neshvatljivo kako pojedinci troše svoje vreme kako bi nekome uputili ružne reči.

"Pročitam ja komentare, niko meni tu ništa ne zamera, to se obično svodi na neko vređanje. Govore mi, daju sebi za pravo, što je potpuno u redu, ja sam javna ličnost i apsolutno mogu da komentarišu i moj rad i način na koji ja radim i da li sam preko veze i da li sam preko kreveta," kazala je glumica svojevremeno za Hype.

Ona se posebno osvrnula na zlonamerne priče koje prate njen profesionalni uspeh i put do dobijanja uloga:

Pogledajte u galeriji fotografije Ivane Dudić:

1/16 Vidi galeriju Ivana Dudić važi za našu najzgodniju glumicu Foto: ivanadudic/instagram, dudicivana / Instagram, Printscreen Instagram

"Bilo je takvih komentara da sam preko veze ili kreveta došla do uloga. Jeste neverovatno. Ja znam kako sam došla dovde i ko sam. Ali neka ih, ja nikome ne zameram, nekad mi je žao kad ljudi odvoje svoje vreme da nekome napišu nešto ružno," dodala je glumica stavljajući do znanja da je tračevi ne dotiču jer je potpuno sigurna u svoj talenat i trud.

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