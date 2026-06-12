Šakira na otvaranju Svetskog prvenstva 2026. u Meksiko Sitiju tokom nastupa koji je izazvao komentare gledalaca

Slušaj vest

Fudbal je oduvek bio mnogo više od igre. Pun je emocija, zajedništva, navijanja i trenutaka u kojima hiljade ljudi zajedno slave ili tuguju. Upravo taj osećaj pokušava da prenese i nova himna Svetskog prvenstva.

Dok mnogi bez problema ponavljaju zarazni refren himne Mundijala 2026 "Dai Dai", u izvedbi Šakire i Burna Boja, malo ko zapravo zna šta naziv pesme znači.

Više od običnog refrena

Izraz "Dai Dai" dolazi iz italijanskog jezika i može se prevesti kao "Hajde!" ili "Idemo!". Reč je o uzviku kojim se neko bodri, motiviše ili podstiče na akciju, zbog čega se savršeno uklapa u atmosferu najvećeg fudbalskog takmičenja na svetu.

Šakira ponovo zaštitno lice Svetskog prvenstva

Pesmu su na otvaranju prvenstva izveli Šakira i Burna Boj, a njihov nastup bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka ceremonije. Kolumbijska zvezda otpevala je uvodne stihove pre nego što joj se na pozornici pridružio Burna Boj, nakon čega su zajedno izveli energičnu koreografiju uz pratnju brojnih plesača.

Za Šakiru je ovo već četvrto Svetsko prvenstvo na kojem učestvuje u zvaničnom muzičkom programu. Navijači je i danas najviše povezuju s pesmom "Waka Waka (This Time for Africa)", zvaničnom himnom Svetskog prvenstva u Južnoafričkoj Republici 2010. godine, koja je postala jedan od najvećih sportskih hitova svih vremena.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njen nastup na otvaranju Mundijala 2026:

1/6 Vidi galeriju Šakira na otvaranju Mundijala 2026. Foto: Wu Wei / Xinhua News / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

VIDEO: Šakira