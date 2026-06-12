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Čuvena manekenka Adrijana Lima već nekoliko godina uživa u skladnom braku sa producentom Andreom Lemersom, iako je ljudi sa ovih prostora i dalje zovu "srpskom snajkom", doduše, bivšom.

Lima i Lemers venčali su se u tajnosti u decembru 2024. a manekenka je lepe vesti potvrdila jednostavnom objavom na svom Instagramu.

Adrijana Lima Foto: Printscreen/Instagram/adrianalima

No, mnogima je tada provuklo pažnju to što se udala u belom, što ne bi bilo ništa čudno da na svom prvom venčanju nije odabrala crnu haljinu.

Lima nikada nije pokazala nijednu fotografiju sa tajne ceremonije sa Markom Jarićemsa kojim je kasnije dobila i dve ćerke, ali je jednom prilikom otkrila u čemu mu je rekla sudbonosno "da".

Adrijana Lima Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ona je na venčanju nosila jednostavnu crnu haljinu, a svojevremeno su otkrili kako je došlo do toga da se umesto velike svadbe odluče za manje venčanje.

"Hteli smo da imamo veliko venčanje u Srbiji sa mojom i njenom porodicom iz Brazila, ali smo shvatili da ne želimo da pravimo svadbu za druge ljude samo da bismo se pokazali", rekao je tada Marko.

"Shvatili smo da venčanje treba da bude privatno i da nas čini srećnima", dodao je košarkaš.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/5 Vidi galeriju Adrijana Lima i Marko Jarić Foto: Profimedia, Screenshot, DARA KUSHNER / INSTAR Images / Profimedia, BRJ / Backgrid USA / Profimedia

Adrijana se tada nadovezala rekavši: "Nije nas bilo briga, samo on i ja. Bili smo tako uzbuđeni, želeli smo to i bili smo spremni".

Interesantno je da su im kumovi, odnosno, svedoci na venčanju, bili advokati, a tog dana Adrijana je nosila jednostavnu kratku crnu haljinu.

Inače, zanimljivo je i da Adrijana Lima pre veze sa Markom nikada nije pomišljala na brak, a kako je priznala ranije, svojevremeno je želela i da se zamonaši, te je svuda nosila bibliju sa sobom.

Adrijana Lima sa mužem Foto: LEOFRANCO / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ipak, nakon kraha braka sa Markom i par usputnih veza, manekenka je sreću našla sa Lemersom, a činilo se da nije želela da riskira, te se ovog puta ipak odlučila za belo na svom venčanju:

VIDEO: Ćerke Marka Jarić i Andrijane Lime