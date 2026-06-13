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Ilon Mask danas je jedan od najmoćnijih i najbogatijih ljudi na svetu, ali iza slike tehnološkog vizionara godinama se provlače i priče o njegovom privatnom životu, vezama, deci i odnosima sa bivšim partnerkama.

Jedna od najpotresnijih ispovesti došla je od njegove prve supruge, spisateljice Džastin Vilson, koja je ranije javno govorila o braku sa Maskom. Njena priča nije bila usmerena na luksuz, novac i glamur, već na ono što je, kako tvrdi, proživljavala iza zatvorenih vrata.

Ilon Mask nosi sina na ramenima u Beloj kući Foto: AP/Alex Brandon

Najbolniji deo odnosi se na smrt njihovog prvog sina Nevade Aleksandera, koji je preminuo kada je imao svega deset nedelja.

„Nije razumeo moju potrebu da tugujem“

Džastin je u svojoj kolumni za „Mari Kler“ opisala kako se osećala nakon gubitka deteta, ali i kako je, prema njenim rečima, Mask reagovao na njenu bol. Tvrdila je da joj nije dozvoljavao da tuguje na način koji joj je bio potreban.

„Kad je naš sin Nevada preminuo s deset nedelja, nije mi dopustio da tugujem. Nije razumio moju potrebu da tugujem, optužio me za emocionalnu manipulaciju“, napisala je ona.

Pogledajte u galeriji fotografije njegove dece:

1/7 Vidi galeriju Ilon Mask ima 11 dece Foto: NEMO / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Clint Brewer / SplashNews.com / Splash / Profimedia, GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Ta rečenica i danas se često citira kada se govori o tamnijoj strani Maskovog privatnog života. Za Džastin, gubitak deteta bio je tragedija koja je zahtevala prostor, vreme i ranjivost. Prema njenim tvrdnjama, on je tugu doživljavao kao slabost koju treba potisnuti, a ne kao prirodnu reakciju majke.

Brak u kojem je kontrola bila stalna tema

Vilsonova je pisala i da se Maskova potreba za dominacijom videla od samog početka njihovog braka. Jedan od detalja koji je posebno ostao zapamćen jeste trenutak sa venčanja, kada joj je, kako tvrdi, tokom plesa šapnuo da je on „alfa“ u njihovom odnosu.

U galeriji pogledajte fotografije Vivijan Džene Vilson, transrodne ćerke Ilona Maska:

1/4 Vidi galeriju Transrodna ćerka Ilona Maska Foto: printscreen/youtube/matt bernstein, printscreen/instagram/vivllainous

Takva izjava, prema njenom opisu, nije bila samo neobičan komentar, već uvod u dinamiku u kojoj se ona sve češće osećala manje kao ravnopravna partnerka, a više kao neko ko mora da se uklapa u njegova pravila.

Navela je i da joj je jednom rekao da bi je otpustio da je njegova zaposlena. Za nju je to bio znak da Mask čak i brak posmatra kroz prizmu moći, učinka i hijerarhije.

Novac kao način da se sve organizuje

Godinama kasnije, Maskov porodični život nastavio je da privlači pažnju javnosti. On ima četrnaestoro dece sa četiri žene, a strani mediji su pisali da je uložio desetine miliona evra u nekretnine u blizini svoje rezidencije kako bi deca i njihove majke bile blizu njega.

Otac 14 dece s četiri različite žene odlučio je da reši svoju složenu porodičnu situaciju novcem. Uložio je oko 32 miliona evra u nekretnine u blizini svoje rezidencije kako bi deca i njihove majke mogli da žive zajedno, pod njegovim budnim okom.

Video:Ilon Mask o vanzemaljcima