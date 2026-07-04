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U starom Holivudu lepota je otvarala vrata, ali samo najmudrije žene znale su kako da kroz njih prođu i ostanu zapamćene. Polet Godard bila je upravo takva - zavodljiva, duhovita, opasno šarmantna i dovoljno proračunata da nikada ne dozvoli da je život vodi bez plana.

Foto: Everett Collection / Everett / Profimedia

Rođena je 1910. godine u Njujorku, a još kao veoma mlada shvatila je da joj svet neće dati mnogo ako ga sama ne osvoji. Detinjstvo joj nije bilo bajkovito. Porodični odnosi bili su komplikovani, često se selila, a sigurnost koju nije imala kod kuće kasnije je tražila na mestima gde su se ukrštali novac, slava i moć.

Polet Godar Foto: cineclassico / Alamy / Profimedia

Pre nego što je postala filmska zvezda, radila je kao model i plesačica. Imala je lice koje kamera voli, ali i temperament koji su ljudi teško zaboravljali. U moru plavuša koje su dominirale Holivudom četrdesetih godina, Polet je bila drugačija - tamnokosa, živahna i uvek spremna da odigra ulogu žene koja zna više nego što pokazuje.

Fatalna brineta koja nije pristajala na malo

Polet Godard nikada nije bila samo lepa žena koja čeka da je neko primeti. Vrlo rano je shvatila da brak, veze i poznanstva mogu biti i ulaznica u svet kome je pripadala po ambiciji, ali ne i po poreklu.

Prvi put se udala sa samo 17 godina, za bogatog Edgara Džejmsa. Brak nije potrajao, ali joj je doneo finansijsku sigurnost i lekciju koju, čini se, nikada nije zaboravila - u ljubavi se emocije menjaju, ali novac ostaje.

Ubrzo je njena karijera krenula uzlaznom putanjom. Polet je dobijala filmske uloge, kretala se u društvu moćnih muškaraca i sve više gradila sliku žene koja nikome ne pripada potpuno.

Čarli Čaplin bio joj je i partner i odskočna daska

Čarli Čaplin Foto: Historic Collection / Alamy / Profimedia

Najpoznatiji muškarac u njenom životu bio je Čarli Čaplin. Njihov odnos bio je spoj ljubavi, interesa, umetnosti i haosa. Zajedno su radili, putovali, živeli kao par, a kasnije se i venčali.

Čaplin je u njoj video muzu i glumicu koja može da iznese njegove filmove, a ona je u njemu pronašla čoveka koji joj je mogao otvoriti vrata najvažnijih studija. Ipak, njihova veza nikada nije ličila na miran brak. Oboje su bili suviše slobodni, suviše egocentrični i suviše naviknuti da im se svet prilagođava.

Njihov odnos pratile su priče o ljubomori, neverstvima i neobičnoj toleranciji. Polet nije bila žena koja će sedeti u senci slavnog supruga. Naprotiv, želela je sopstveno mesto pod reflektorima - i na kraju ga je dobila.

Полет Годард Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Uspesi na filmu, ali još burniji privatni život

Tokom četrdesetih godina Polet Godard bila je među najplaćenijim glumicama u Holivudu. Publika ju je volela, producenti su je želeli, a muškarci su se nadmetali za njenu pažnju. Ipak, koliko god da je karijera bila uspešna, njen privatni život uvek je izazivao još više interesovanja.

Udavala se četiri puta, a svaki brak nosio je novu priču. Nakon Čaplina, udala se za glumca Berdžisa Meredita. Taj odnos delovao je stabilnije, ali ga je obeležio bolan gubitak trudnoće, posle čega Polet više nije imala decu.

Kasnije su je povezivali i sa Hauardom Hjuzom, jednim od najbogatijih i najneobičnijih muškaraca tog vremena. Ipak, ni ta priča nije potrajala. Kod Polet se činilo da svaka veza ima rok trajanja, naročito kada prestane da joj donosi uzbuđenje, sigurnost ili korist.

Brak sa Remarkom: mirna fasada i hladna istina

Paulette Goddard Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Poslednji i možda najzanimljiviji brak bio je onaj sa piscem Erihom Marijom Remarkom, autorom romana „Na zapadu ništa novo“. Sa njim se preselila u Evropu, a javnosti su delovali kao elegantan, umetnički par koji je pronašao mir daleko od holivudske buke.

Međutim, iza te slike navodno je postojala mnogo hladnija svakodnevica. Pisalo se da su živeli u odvojenim stanovima u istoj zgradi i da su se viđali uglavnom za večerom. Njihov brak više je ličio na dogovor dvoje odraslih ljudi nego na veliku romansu.

Kada je Remark završio u bolnici nakon srčanog udara, Polet ga, prema navodima koji su godinama pratili njihovu priču, nije posećivala. Posle njegove smrti nasledila je značajan deo imovine, uključujući novac, kuće i vrednu umetničku kolekciju.

Žena koja je sama režirala svoj život

Polet Godard nije bila tipična holivudska lepotica koja je nestala čim su se svetla ugasila. Posle filmske karijere nastavila je da živi kao žena iz visokog društva, domaćica glamuroznih zabava i osoba koja je znala kako da ostane okružena moćnim ljudima.

Ipak, kraj njenog života nije imao isti sjaj. Borila se sa rakom dojke, povukla se iz javnosti i sve teže podnosila starenje, gubitak lepote i energiju koja ju je nekada činila neodoljivom. Preminula je 1990. godine, daleko od Holivuda koji ju je nekada obožavao.