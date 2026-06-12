Slušaj vest

Poslednjih nedelja televizijska publika ponovo ima priliku da uživa u serijama Zdravka Šotre rađenim po romanima Mir-Jam, koje i posle toliko godina privlače veliku pažnju gledalaca. Ivan Bosiljčić, koji je u ostvarenjima „Ranjeni orao”, „Greh njene majke” i „Nepobedivo srce” igrao vodeće uloge, priseća se ovog nezaboravnog perioda, reakcija publike i otkriva detalje o svom novom književnom poduhvatu.

Za Ivana Bosiljčića, rad na ovim serijama predstavlja nezaboravno iskustvo, a uspeh projekata pripisuje posebnoj dinamici i prevazilaženju generacijskih razlika na samom setu. O svom odnosu prema ovom delu karijere, Bosiljčić ističe:

- Ceo period od 2008. do 2012. godine, kada smo snimali te serije, meni je veoma draga i živa uspomena. Tada sam upoznao i zauvek se sprijateljio sa mnogim kolegama. Što sam stariji, polako uviđam da se takav momenat kasnije više nije ponovio i verovatno ni neće. Zato još više nego ranije volim i cenim taj deo svog života.

Ivan Bosiljčić Foto: Jovana Kulasevic/ATAIMAGES

O saradnji sa proslavljenim rediteljem i njegovom ekipom, glumac dodaje:

- Ono čega se ja najradije sećam je ta velika razlika između reditelja Zdravka Šotre i njegovog autorskog tima, i nas glumaca mlađe i srednje generacije. Oni su pripadali nekom drugom vremenu i nije bilo jednostavno pronaći se u tom 'međuprostoru'. Ali kad se to desilo, stvorila se čarolija koja i danas traje”.

Romantične bajke uz koje se uči srpski jezik

Kada god se serije repriziraju, glumac je „zatrpan” porukama gledalaca sa svih strana. Bosiljčić naglašava da ovi formati imaju moć da okupe čitave porodice i probude snažne emocije:

- Ljudi su vrlo sentimentalni kada se ponovo prikazuju naše serije. Uglavnom ih to vezuje za porodicu, jer je činjenica da je to jedan od retkih tv sadržaja koji mogu da gledaju svi ukućani. Te serije su kao neke nevine, romatične filmske bajke”.

Greh njene majke Foto: printscreen/youtube/RTS TV serije

Koliki je stvarni uticaj ovih serija i van granica Balkana, svedoči i jedna anegdota sa gostovanja:

- Sećam se da mi je pre 15 godina jedan mladi bračni par iz Kanade, prilikom mog gostovanja sa predstavom u Vankuveru, rekao da prenesem pozdrave celoj ekipi i reditelju, i da nam se svima zahvaljuje, jer su njihova deca progovorila srpski uz naše tv serije”.

Od televizije do književnosti

Pored uspešnih televizijskih uloga i višegodišnjeg izvođenja muzičko-poetskog programa „Naše veče” širom regiona, omiljeni glumac je nedavno zakoračio i u svet književnosti. On je izdao svoju prvu knjigu pod nazivom „Naše priče”. O njenom sadržaju kaže:

Ivan Bosiljčić Foto: Kurir Televizija

„Knjiga je pomalo neobičan triptih koji se sastoji od devet kratkih priča, odnosno dnevničkih zapisa, devet pesama i devet bajki”.

(Kurir.rs/ Blic/ Hello)

Bonus video: