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Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić stavili su tačku na svoj brak koji je trajao devet godina. Par ima dvoje dece, a glumica je nakon razvoda navodno započela vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

Međutim, ranije su kružile priče da je košarkaš bio u vezi sa Jelisavetinom koleginicom, glumicom Sofijom Rajović, nakon što se ona oglasila i objasnila celu situaciju.

Naime, u medijima se spekulisalo da je Sofija bila u emotivnoj vezi sa Milošem, a dodatnu pažnju izazvala je njena objava iz 2015. godine, kada je podelila zajedničku fotografiju sa njim uz opis „MI“.

Kasnije je Sofija Rajović demantovala te navode, tvrdeći da je reč o dezinformaciji i naglasila da želi da stavi tačku na tu priču, posebno zbog tadašnje supruge košarkaša, Jelisavete Orašanin, koja joj je ujedno i koleginica.

1/8 Vidi galeriju Sofija Rajović Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

- Nismo nikada bili zajedno. To je primer da svako može da plasira priču koju želi, a da se glavni akteri i ne pitaju za istinitost te informacije. Mislim da je krajnje vreme da se na tu priču stavi tačka, ako ni zbog čega drugog, onda iz poštovanja prema Jelisaveti i njemu - poručila je glumica tada za "Story".

Sofija Rajović često privlači pažnju javnosti svojim objavama na društvenim mrežama, pa su tako i fotografije u bikiniju neretko predmet komentara.

Na jednoj od njih, pozirala je na jahti u crnom bikiniju, sa zabacenom glavom, a njen izgled i forma tada su izazvali brojne reakcije pratilaca.

"Jelisaveta je odlepila za Pavlom Mensurom"

Glumica Jelisaveta Orašanin i njen kolega Pavle Mensur su centru su pažnje zbog svoje romanse. Kako se navodi, oni više ne žele da se kriju od očiju javnosti, već otvoreno pokazuju koliko uživaju u svojoj ljubavi i zajedničkim trenucima.

Jelsaveta i Pavle navodno idu na zajednička putovanja i ne mare šta ljudi pričaju.

Foto: Damir Dervišagić

- Pavle i Jelisaveta su dosta vremena provodili u zajedničkim krugovima. Tako su se i upoznali preko prijatelja. Druže se sa istim ljudima i vole iste stvari. Nekoliko puta su već išli i na zajednička putovanja. Nisu se puno otimali kada su shvatili da među njima ima emocija, već su se brzo prepustili jedno drugom. Ona je odlepila za njim, a njemu je ona izazovna bila u svakom pogledu. Ni jedan, ni drugi ne mare šta pričaju ljudi, uživaju u svakom trenutku, ljube se i grle gde stignu - rekao je izvor i dodao:

- On je skroz presekao sa verenicom kada je shvatio da želi Jelisavetu.

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