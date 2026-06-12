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Prema turskim medijskim izveštajima, poznata glumica Beren Satje juče bila privedena u okviru velike istrage o narkoticima u Istanbulu u kojoj je obuhvaćeno više poznatih ličnosti iz sveta zabave. Kenan Dogulu, njen suprug, takođe je bio među 23 osobe osobe koje su privedene radi saslušanja.

Dok je tužilaštvo za 10 osumnjičenih zatražilo određivanje pritvora, za pojedine osobe, među kojima su Beren Sat i Kenan Dogulu, zatražena je zabrana napuštanja zemlje. Za jednog osumnjičenog predložena je mera kućnog pritvora.

Mediji navode da je sud odredio pritvor za devet osumnjičenih, dok su Beren Sat i pojedine druge poznate ličnosti puštene na slobodu uz sudski nadzor tokom trajanja istrage.

Beren Sat Foto: Netflix / Everett / Profimedia

Za sada nema informacija da je protiv Beren Sat podignuta optužnica. Istraga je u toku, a turske vlasti još uvek proveravaju ulogu svake osobe obuhvaćene predmetom. Glumica se nakon privođenja nije oglasila.

Ko je Beren Sat?

Beren je jedna od najpoznatijih turskih glumica, rođena 26. februara 1984. godine u Ankari, glavnom gradu Turske.

Publika na Balkanu je najviše pamti po glavnim ulogama u popularnim turskim serijama "Zabranjeno voće", gde je igrala Bihter Joreoglu, ulogu koja ju je proslavila širom regiona, "Izgubljena čast" u kojoj je tumačila mladu ženu Fatmagul koja se bori za pravdu nakon teške traume izazvane silovanjem. Jedna od njenih najvećih uloga bila je u seriji "Sultanija Kosem", gde je igrala glavnu rolu.

Od 2014. godine u braku je sa turskim pevačem Kenanom Doguluom.

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