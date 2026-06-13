Dejvid i Viktorija Bekam i Tom Kruz na Mundijalu 2026

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Nacionalni tim Sjedinjenih Američkih Država ubedljivo je savladao selekciju Paragvaja rezultatom 4:0 u uvodnom meču Grupe D na planetarnoj fudbalskoj smotri. Susret je održan na stadionu SoFi u Los Anđelesu, čime su domaći fudbaleri na najbolji način započeli svoje učešće na Mundijalu. Pažnju medija na tribinama privukao je dolazak planetarno popularnog bračnog para, Viktorije i Dejvida Bekama, koji su utakmicu pratili u društvu holivudske zvezde Toma Kruza.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/3 Vidi galeriju Dejvid i Viktorija Bekam i Tom Kruz na Mundijalu 2026 Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Jose Breton / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Ovaj šampionat specifičan je po tome što je nakon svečanog otvaranja u Meksiku, održanog 11. juna, narednog dana usledila i druga zvanična ceremonija u Kanadi, da bi se trostruki program otvaranja zaokružio spektaklom u Los Anđelesu. Razlog za čak tri svečana otvaranja leži u činjenici da turnir prvi put u istoriji zajednički organizuju tri države - Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, a fudbalsko prvenstvo trajaće sve do 19. jula.

Holivud na tribinama

Prisustvo Viktorije i Dejvida Bekama na stadionu u Los Anđelesu, kao i njihovo druženje sa Tomom Kruzom koji se nije odvajao od poznatih Britanaca, izazvalo je veliko interesovanje fotografa. Slavni glumac već godinama neguje bliske prijateljske odnose sa porodicom Bekam, redovan je gost na njihovim privatnim proslavama, a neposredno pre utakmice prisustvovao je svečanosti na kojoj je proslavljeni engleski fudbaler dobio svoju zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih.

Dejvid Bekam je proslavu ovog istorijskog uspeha, koji mu je dodeljen upravo zbog sportskih dostignuća, simbolično nastavio na fudbalskom stadionu. Dok je Tom Kruz izabrao elegantno izdanje, Viktorija Bekam je u modernom odelu i sa besprekornom frizurom demonstrirala vrhunski stil primeren crvenom tepihu, potvrdivši status modne ikone među suprugama sportista.

Njeno pojavljivanje na stadionu oživelo je uspomene na dane kada je važila za najpoznatiju ženu fudbalera i kada je svojim odevnim kombinacijama pre nekoliko decenija redovno diktirala modne trendove sa tribina. U njihovom društvu bio je i sin Romeo Bekam, koji je iskoristio priliku da obuče duks iz kolekcije svog nedavno pokrenutog modnog brenda.

Izostanak najstarijeg sina

Bivši kapiten engleske reprezentacije Dejvid Bekam upisao se u istoriju kao prvi fudbaler koji je dobio obeležje na čuvenom Bulevaru slavnih, a njegova zvezda je registrovana pod brojem 2.849. Tokom zvaničnog protokola, Viktorija i Tom Kruz su najavili njegov izlazak na scenu, dok su mu iz publike podršku pružali sinovi Romeo i Kruz Bekam, kao i ćerka Harper. Najstariji naslednik Bruklin Bekam nije prisustvovao ovom važnom porodičnom događaju zbog narušenih odnosa unutar porodice.

Bekamovi i Tom Kruz na otkrivanju zvezde na holivudskoj Stazi slavnih za Dejvida Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Svečanom događaju prisustvovale su i Džeki Apostel i Kim Turnbol, izabranice Kruza i Romea Bekama, kao i poznata glumica Eva Longorija Baston u pratnji svog supruga Hose Antonija Bastona. Za ovu priliku, Viktorija, Eva i Harper odabrale su kreacije sa potpisom britanske dizajnerke, zbog čega su dobile brojne pohvale modnih kritičara.

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