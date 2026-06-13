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Ugledni dramski umetnici Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković važe za jedan od najskladnijih i najdugovečnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Njihove sudbine ukrstile su se na filmskom setu, a pre nego što je otpočeo romansu sa Slobodom, Vojin je iza sebe imao bračno iskustvo sa novinarkom Natašom Milovanović.

"Vojina znam još od svoje 17. godine, kada smo zajedno snimali jedan studentski film. Beskrajno je duhovit i divan čovek. Sećam se da smo te 2008. na snimanju serije proveli i njegov poslednji momački dan, jer se narednog dana oženio. Uživali smo i sjajno se zabavili," izjavila je Sloboda jednom prilikom.

Pogledajte u galeriji fotografije Vojina Ćetkovića i Slobode Mićalović:

1/7 Vidi galeriju Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković Foto: Printscreen/Instagram, Promo, ATA images

Iako je njihov odnos počeo kroz prijateljsku saradnju, emocije su ubrzo prevagnule, pa su Sloboda i Vojin izgovorili sudbonosno "da" 12. maja 2008. godine u Hramu Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi. Svedoci na venčanju bili su im bliske kolege Nikola Đuričko i Nataša Ninković, a o počecima ove velike ljubavi svojevremeno je svedočio i sam glumac.

"Sećam se prvog trenutka kada sam je ugledao, snimali smo "Zonu Zamfirovu", a ona je bila studentkinja. Nikada na taj način nisam gledao studentkinje, naročito jer su većina njih bile klinke. Prošlo je nekoliko dana snimanja, pozvao me je snimatelj da dođem da pogledam nešto. Video sam je kao neko ko će verovatno da snima, nisam je posmatrao kao lepa je ili na neki drugi način. Tada sam je prvi put zapazio. Ne mogu da kažem da je bila prvi put oduševljena kada me je videla, ali se smekšala," ispričao je Ćetković.

Razlika u godinama kao stub stabilnosti

Ćetković je od svoje izabranice stariji jednu deceniju, a supružnici ističu da je ta generacijska razlika zapravo učvrstila njihov emotivni odnos.

"Imam tu sreću da je Vojin stariji deset godina i u odnosu na mene mnogo je mirniji i staloženiji. On je taj koji često smiruje neku situaciju. Živiš sa cimerkom pa se posvađate, kamoli sa suprugom u braku. Naš brak je stabilan, blago je napet i uzbudljiv, a ja to volim. Da je drugačije, bilo bi mi dosadno," poverila je svojevremeno Boba, objašnjavajući tajnu njihovog zajedničkog života:

"Kada je brak sklopljen iz ljubavi i Bog vas pogleda da ste jedno za drugo, onda ide mnogo lakše. Danas nije lako opstati u ovom ludilu dok svi jurimo za najosnovnijom egzistencijom. Veoma je teško u sve to udenuti ljubav i ne biti umoran za sve te stvari, a u tome je ključno razumevanje supružnika. I u našem braku bude uspona i padova, ali svaki sukob rešavamo ljubavlju," istakla je glumica.

Novi porodični dom u Zemunu

Poznati glumački par nedavno je doneo odluku da promeni mesto stanovanja, pa su dugogodišnji život na Novom Beogradu zamenili novom adresom u Zemunu. Ovu odluku doneli su u krugu porodice, zajedno sa naslednicama Milom i Verom, budući da je devojčicama zbog odrastanja bio neophodan veći prostor. Njihov novi dom smešten je u zgradi starijeg datuma, koja se izdvaja po kvalitetnoj gradnji i izvanrednoj poziciji. Stan je okružen zelenilom i nudi prelep pogled prema Dunavu, što ga čini savršenim utočištem za mirnu porodičnu svakodnevicu.

Glumački par Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković uredio je novi dom po meri porodice Foto: Instagram/sloboda_micalovic_boba

Izvor blizak umetnicima krajem prošle godine otkrio je motive koji stoje iza ove selidbe.

"Sloboda i Vojin su ovaj stan kupili pre više od godinu dana. Kad je ona žena napala Slobodu, to je bilo u blizini te zgrade. Stan ima veću kvadraturu nego ovaj u kom žive, a s obzirom na to da im deca rastu, stan u kom su dosad živeli postao je tesan. Odlučili su se za ovaj kraj jer im je sve po meri. Lokacija, okruženje, kvalitet zgrade. Znate da su oni skromni i da nemaju te komplekse da žive po luksuznim naseljima u Beogradu, već im je samo bilo bitno da pronađu nekretninu koja će im u potpunosti odgovarati. Oni su se u dogovoru s ćerkama odlučili za ovaj stan i nisu žurili sa useljenjem, već su hteli da ga renoviraju po svojoj meri, s obzirom na to da je u pitanju starija gradnja," ispričao je tada njihov novi sused za "Kurir".

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